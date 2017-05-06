Непарадный Парад Победы собрал сотни екатеринбуржцев

В ночь на 6 мая на главной площади Екатеринбурга прошла генеральная репетиция Парада Победы. Ради последней тренировки военных для проезда транспорта перекрыли проспект Ленина от Московской до Карла Либкнехта. Сотни горожан пришли посмотреть на «непарадный парад» без толкучки, которая непременно будет 9 мая.

Когда все расчеты выстроились под окнами мэрии, началось само действо. Первой на Площадь 1905 года под звуки оркестра появилась знаменная группа.

Затем на кабриолете ГАЗ выехал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Заслушав доклад командующего парадом, он отправился к ротам и батальонам для приветствия — окрестности площади не единожды огласило троекратное «Ура!».

После исполнения гимна России на площадь вышли юные барабанщики из Екатеринбургского суворовского военного училища. Они задают темп движения парадным расчетам.

Вслед за ними шаг по брусчатке отчеканили более 2 300 человек: кадеты, Юнармия, МЧС, ФСИН, МВД, Росгвардия, десантники, связисты, ракетчики, летчики и представители других родов войск.

Рев моторов возвестил о начале движения механизированной колонны. Первой на площадь выехала легендарная «тридцатьчетверка» в сопровождении бронемашин «Тигр» и «Тайфун». Перед восторженной публикой прошли БТР, танки, тягачи «Медведь», «Грады», «Коалиции» и «Искандеры». Дебютировали на екатеринбургской брусчатке зенитные ракетно-пушечные комплексы «Триумф» и «Панцирь-С1». Вся техника обута в резиновые «башмаки».

А вот авиапарада пришедшие на ночную репетицию не увидели. Четыре истребителя-перехватчика МиГ-31, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24М, два фронтовых штурмовика Су-25, а также вертолеты Ми-8 и Ми-24, «транспортники» Ан-26, Ан-12 и Л-410 отработали прохождение над центром Екатеринбурга ранее. Они появятся в небе над городом только во время самого Парада Победы.

На улице не по-весеннему морозно: около нуля и пронизывающий ветер. Горожане кутаются в теплые куртки и шарфы, каково же участникам парадных расчетов, марширующим в парадных кителях?

«Конечно, замерзли. Очень холодно. Но пока прошли — согрелись», — говорит Татьяна. 15-летняя ученица школы № 84 входит в состав Юнармии. Предыдущие тренировки, которые проводились на плацу Суворовского училища, дали очень многое, признается девушка.

Несмотря на холодную погоду, зрители довольны увиденным. Еще бы, ведь многие из них пришли поддержать своих отцов, мужей или сыновей, участвующих в параде.

«У меня дочь в юнармейской коробке, муж — офицер штаба округа. Сын растет — надо приучать к этому. Мы уже не первый год ходим на ночные тренировки. Пойдем и на сам парад, если позволит погода. 9 Мая в нашей семье двойной праздник — у ребенка еще и день рождения», — поделилась Юлия.

Особый восторг в глазах мальчишек, которых родители в столь позднее время взяли с собой.