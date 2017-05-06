В «Башнефти» объяснили появление желтого дыма над Черниковкой в Уфе

Напомним, снимок в соцсетях, был опубликован уфимским журналистом Алексеем Шушпановым. Он был сделан на территории Северного кладбища, близ поселка Тимашево.

«5 мая автоматическая защита на установке каталитического крекинга филиала “Башнефть-УНПЗ” осуществила разовый незначительный сброс технологических отложений на дымовую трубу. Проведенный отбор проб атмосферного воздуха не выявил превышений ПДК в пределах санитарной зоны, риски для экологии отсутствуют. Установка продолжила работу в штатном режиме», — говорится в официальном ответе «Башнефти».