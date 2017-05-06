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11:28 (мск), источник: PROUFU.ru

В «Башнефти» объяснили появление желтого дыма над Черниковкой в Уфе

Пресс-служба компании «Башнефть» дала объяснения по поводу странного желтого дыма, появление которого встревожило вчера. 5 мая, жителей северной части Уфы.

Напомним, снимок в соцсетях, был опубликован уфимским журналистом Алексеем Шушпановым. Он был сделан на территории Северного кладбища, близ поселка Тимашево.

«5 мая автоматическая защита на установке каталитического крекинга филиала “Башнефть-УНПЗ” осуществила разовый незначительный сброс технологических отложений на дымовую трубу. Проведенный отбор проб атмосферного воздуха не выявил превышений ПДК в пределах санитарной зоны, риски для экологии отсутствуют. Установка продолжила работу в штатном режиме», — говорится в официальном ответе «Башнефти».

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