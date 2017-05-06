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11:26 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Центральные улицы Волгограда 9 мая перекроют до середины дня

Центральные улицы Волгограда 9 мая перекроют до середины дня.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

На время проведения торжественных мероприятий по случаю празднования Дня Победы в Волгограде 9 мая с 07:00 до 15:00 будут перекрыты несколько центральных улиц.

Так, при прохождении Крестного хода, сообщает ВДТВ со ссылкой на администрацию Волгограда, в этот временной промежуток движение, стоянка и парковка транспорта будут запрещены.

на дороге по проспекту Ленина в границах от улицы Краснознаменской до Кубинской.

Так же, с 07:00 до 15:00, будет перекрыта 7-ая Гвардейская в границах от Набережной им. 62-ой Армии до Коммунистической.

Движение транспорта ограничат по улице Комсомольской в границах от Пархоменко до Советской.

Объезд будет осуществляться по Пархоменко, Советской, 7-ой Гвардейской, Коммунистической, Краснознаменской, Кубинской.

Отметим, что с 06:00 до 08:00 9 мая на время прохождения военной техники будет перекрыто движение на путепроводе через железнодорожные пути по улице Комсомольской в границах от улицы Мира до улицы Пархоменко.

Данный участок будет перекрыт и перед генеральной репетицией 7 мая с 06:00 до 08:00.

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