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12:22 (мск), источник: Интерфакс

Синоптики предупредили о снеге и гололедице в Москве

По данным Гидрометцентра, такая погода прогнозируется накануне 9 мая.

Источник: AP 2017

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Сильный ветер и мокрый снег пройдут в областях Центрального федерального округа и в Москве в понедельник накануне 9 мая, сообщил «Интерфаксу» директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Мы выпускаем предупреждение о неблагоприятных погодных условиях по всему Центральному федеральному округу. Несмотря на то, что сейчас в Москве достаточно теплая погода, уже завтра ситуация начнет меняться, а 8 мая под влиянием циклона мы прогнозируем сильный заток холодных воздушных масс, который приведет к длительным интенсивным осадкам», — сказал он агентству в субботу.

По его словам, 8 мая и в ночь на 9 мая выпадет минимум половина месячной нормы осадков, причем в связи с сильным понижением температуры — в виде снега

Кроме того, ожидается сильный ветер — 15−20 м/с, в ночные и утренние часы — гололедица, налипание мокрого снега на провода.

«Мы даже прогнозируем установление временного снежного покрова до 10 см. Если температура в ночь на 9 мая будет ниже нуля, он не сойдет к утру», — сказал метеоролог.

Вместе с тем, по его словам, непогода придется в основном на понедельник и в ночь на вторник, а непосредственно в праздник погодные условия начнут постепенно улучшаться.

Тем не менее, 9 мая будет все-таки холодно (утром — от 0 до плюс 2, днем — до плюс 5−6), ветрено, вероятность осадков сохранится, хотя они ослабеют.

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