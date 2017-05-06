Синоптики предупредили о снеге и гололедице в Москве

«Мы выпускаем предупреждение о неблагоприятных погодных условиях по всему Центральному федеральному округу. Несмотря на то, что сейчас в Москве достаточно теплая погода, уже завтра ситуация начнет меняться, а 8 мая под влиянием циклона мы прогнозируем сильный заток холодных воздушных масс, который приведет к длительным интенсивным осадкам», — сказал он агентству в субботу.

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Сильный ветер и мокрый снег пройдут в областях Центрального федерального округа и в Москве в понедельник накануне 9 мая, сообщил «Интерфаксу» директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, 8 мая и в ночь на 9 мая выпадет минимум половина месячной нормы осадков, причем в связи с сильным понижением температуры — в виде снега

По его словам, 8 мая и в ночь на 9 мая выпадет минимум половина месячной нормы осадков, причем в связи с сильным понижением температуры — в виде снега

Кроме того, ожидается сильный ветер — 15−20 м/с, в ночные и утренние часы — гололедица, налипание мокрого снега на провода.

«Мы даже прогнозируем установление временного снежного покрова до 10 см. Если температура в ночь на 9 мая будет ниже нуля, он не сойдет к утру», — сказал метеоролог.

Вместе с тем, по его словам, непогода придется в основном на понедельник и в ночь на вторник, а непосредственно в праздник погодные условия начнут постепенно улучшаться.