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12:15 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Жителям Ростовской области временно запретили посещать леса

Минэкологии Ростовской области до 24 мая ограничило посещение Тарасовского и Обливского лесничеств в связи с химобработкой деревьев.

В лесничествах ведется распыление самолетами химикатов с целью ликвидации очагов распространения вредителя — рыжего соснового пильщика.

Ограничения по посещению лесов и проезду транспорта на территорию лесничеств введены с 5 мая, передает «Кавказский Узел».

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