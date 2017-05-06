Жителям Ростовской области временно запретили посещать леса
Минэкологии Ростовской области до 24 мая ограничило посещение Тарасовского и Обливского лесничеств в связи с химобработкой деревьев.
Минэкологии Ростовской области до 24 мая ограничило посещение Тарасовского и Обливского лесничеств в связи с химобработкой деревьев.
В лесничествах ведется распыление самолетами химикатов с целью ликвидации очагов распространения вредителя — рыжего соснового пильщика.
Ограничения по посещению лесов и проезду транспорта на территорию лесничеств введены с 5 мая, передает «Кавказский Узел».