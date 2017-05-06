Москвичам пригрозили штрафами за пикники вне спецплощадок

«Пикниковые точки расположены во многих парках и природных зонах города — к каждому сезону готовят около 300 площадок в разных округах. Организовать пикник в такой зоне можно совершенно бесплатно, главное — успеть занять место», — говорится в материале на сайте мэра Москвы.

О местах, где можно разводить огонь, правилах безопасности и возможных штрафах за нарушения.

При этом подчеркивается, что «тем, кто разводит костры и использует мангалы вне специальных площадок, грозят штрафы».

Обычным гражданам придется заплатить от 3 до 4 тыс. руб., должностным лицам — от 20 до 30 тыс. руб., юридическим — от 150 до 200 тыс. руб. Такое же нарушение на особоохраняемых природных территориях Москвы обойдется еще дороже: штраф для граждан — от 4 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. руб.

В мэрии добавили, что разводить костры на территории Москвы запрещено, поэтому на пикнике не обойтись без мангала, и если установленного в спецзоне недостаточно, можно взять с собой переносной.

Вырубка деревьев и кустарников на территории природных объектов также запрещена, поэтому, как отмечается в сообщении, «угли или дрова необходимо приносить с собой».

Власти Москвы также предупредили об опасности клещей.