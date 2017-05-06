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13:18 (мск), источник: Om1.ru

«Жаркий» май: в Омске пошел дождь со снегом

Предупреждения синоптиков оправдались, и вместо теплых выходных они оказались дождливыми и как минимум прохладными.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, по прогнозу гидрометеослужбы, на четырехдневных выходных будет холодно и ветрено. В преддверии и в День Победы ночная температура составит −1…+4°, дневная будет колебаться от +10°до +18°.

И вот, днем 6 мая в разных районах города пошел снег вперемешку с дождем. По данным открытых источников, температура воздуха составляет от +4 до +9 градусов. Тепло будет возвращаться лишь с началом новой рабочей недели, 10 мая, а вместе с тем на эти выходные для омичей приготовили различные мероприятия в честь праздника.

Главная новость по теме Победные майские: карта празднования Дня Победы в Омске.

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