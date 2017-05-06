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15:23 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

В турецкий порт Самсун впервые начнут летать самолеты из Краснодара

Новое авианаправление открывается с 13 мая.

Краснодар, 6 мая, KrasnodarMedia.

Из аэропорта Краснодара с 13 мая открывается новое направление — самолеты будут летать в турецкий порт Самсун. Полеты будет выполнять авиакомпания «РусЛайн» с частотой один раз в неделю — по субботам, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ТАСС.

Из Краснодара рейс будет отправляться в 15:05 и прибывать в пункт назначения в 16:10. Из Турции самолет будет вылетать в 17:00 и прилетать в Краснодар в 18:00.

Рейсы будут осуществляться до конца летнего сезона.

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