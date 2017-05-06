В Башкирии МЧС вновь выдало штормовое предупреждение

Башгидромет передал прогноз, в котором предсказал облачную погоду, местами будут небольшие дожди, а в северных районах Башкирии ночью прогнозируется дождь со снегом.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7−12 м/с, при порывах со скоростью до 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +8,+13°.

На автодорогах утром местами ожидается дымка, видимость может снизиться до 1 км.

В связи со штормовым предупреждением спасатели рекомендуют на улице избегать приближения к линиям электропередач, деревьям, рекламным щитам. Дома стоит обратить внимание на состояние отопительных печей и исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения. При скачках электронапряжения важно немедленно обесточить все электроприборы.