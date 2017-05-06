В Башкирии МЧС вновь выдало штормовое предупреждение
По данным Главного управления МЧС РФ по Башкирии завтра, 7 мая, на территории республики ожидаются сильные порывы ветра.
По данным Главного управления МЧС РФ по Башкирии завтра, 7 мая, на территории республики ожидаются сильные порывы ветра.
Башгидромет передал прогноз, в котором предсказал облачную погоду, местами будут небольшие дожди, а в северных районах Башкирии ночью прогнозируется дождь со снегом.
Ветер
Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +8,+13°.
На автодорогах утром местами ожидается дымка, видимость может снизиться до 1 км.
В связи со штормовым предупреждением спасатели рекомендуют на улице избегать приближения к линиям электропередач, деревьям, рекламным щитам. Дома стоит обратить внимание на состояние отопительных печей и исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения. При скачках электронапряжения важно немедленно обесточить все электроприборы.