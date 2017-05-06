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15:49 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Аллея России в Волгограде почти готова к открытию

Аллея России в Волгограде почти готова к открытию.

ВДТВ уже сообщало, что торжественное открытие Аллеи России у подножия Мамаева кургана в Волгограде состоится 9 мая.

В настоящее время, сообщает городская администрация, на территории завершаются работы по благоустройству: высаживается газон, устанавливается садовая мебель.

Полностью аллея будет готова к открытию после проведения генеральной уборки.

Напомним, что благоустройство территории Мемориального парка у Главной высоты России началось в марте этого года. За два месяца на территории были проложены пешеходные дорожки, установлены современные парковые светильники, высажено свыше 350 деревьев.

Аллея России в Волгограде обрамлена 85 деревьями серебристого клена — в соответствии с числом регионов России. В парке также установлен новый исторический и природный памятник — Сталинградский тополь, выращенный из побега легендарного дерева с Аллеи Героев.

Торжественное открытие запланировано 9 мая на 13:00.

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