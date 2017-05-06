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14:22 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Актер Владимир Этуш празднует 95-летие на сцене московского театра

Советский и российской актер, народный артист СССР Владимир Этуш празднует свое 95-летие. Этуш — один из старейших в мире актеров, продолжающих выходить на сцену.

Источник: РИА "Новости"

Этуш родился в Москве в 1922 году. В паспорте, как известно, у него стоит другая дата рождения — 1923 год. Таким образом, мама, как объяснял актер, хотела сделать так, чтобы он позже пошел в армию. На этот счет Этуш шутит, что родился дважды, и оба раза удачно.

Персона
Владимир Этуш

Сам актер признается, что до сих пор в свои 95 ощущает, что многого не сделал в профессиональном плане.

«Хотя я народный артист Советского Союза, лауреат Государственной и других премий, а все равно артист голодный. Я не сыграл всего того, что мог бы сыграть. Мне всегда не хватало хороших ролей. А плохую зачем играть?», — недавно говорил Этуш в интервью «Аргументам и Фактам».

Сам он так вспоминал, как поменялась его жизнь после выхода на экраны сделавшей его знаменитым комедии Леонида Гайдая, где он сыграл роль Саахова: «После выхода картины знакомые предупреждали — мол, кавказцы и побить могут. А пришел на базар, так чуть ли не на руках стали носить. Со всех сторон окружили, начали наперебой угощать. В общем, вышло совсем наоборот. Хотя, как я понял, азербайджанцы считали, что Саахов армянин, армяне — что азербайджанец, грузины тоже принимали явно не за своего… И всем было приятно. Особенно мне!».

Среди других его киноработ, роли в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «31 июня», «Приключения Буратино», «12 стульев».

Этуш до сих пор работает в московском театре имени Вахтангова, куда пришел после окончания театрального училища. За более чем 70 лет он сыграл более 100 ролей

В апреле 2017-го артист получил театральную премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

В свой день рождения Этуш сыграет в театре Вахтангова главную роль в спектакле «Бенефис».

В 1941 году Владимир Этуш, тогда вольнослушатель на первом курсе Театрального училища им. Щукина, ушел добровольцем на фронт, но в 1943 году был тяжело ранен и комиссован. В 1944 вернулся на четвертый курс училища.

«Воспоминания о войне всегда со мной. Они очень сильные, яркие. Но рассказать словами о пережитом невозможно. Для меня фронтовые баталии завершились в 1944-м, когда я демобилизовался в связи с тяжелым ранением. Довольно долго лечился, потом окончил училище и почти сразу поступил в труппу Вахтанговского театра», — делился воспоминаниями актер в интервью российским СМИ.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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