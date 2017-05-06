Актер Владимир Этуш празднует 95-летие на сцене московского театра

Этуш родился в Москве в 1922 году. В паспорте, как известно, у него стоит другая дата рождения — 1923 год. Таким образом, мама, как объяснял актер, хотела сделать так, чтобы он позже пошел в армию. На этот счет Этуш шутит, что родился дважды, и оба раза удачно.

Сам актер признается, что до сих пор в свои 95 ощущает, что многого не сделал в профессиональном плане.

«Хотя я народный артист Советского Союза, лауреат Государственной и других премий, а все равно артист голодный. Я не сыграл всего того, что мог бы сыграть. Мне всегда не хватало хороших ролей. А плохую зачем играть?», — недавно говорил Этуш в интервью «Аргументам и Фактам».

Сам он так вспоминал, как поменялась его жизнь после выхода на экраны сделавшей его знаменитым комедии Леонида Гайдая, где он сыграл роль Саахова: «После выхода картины знакомые предупреждали — мол, кавказцы и побить могут. А пришел на базар, так чуть ли не на руках стали носить. Со всех сторон окружили, начали наперебой угощать. В общем, вышло совсем наоборот. Хотя, как я понял, азербайджанцы считали, что Саахов армянин, армяне — что азербайджанец, грузины тоже принимали явно не за своего… И всем было приятно. Особенно мне!».

Среди других его киноработ, роли в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «31 июня», «Приключения Буратино», «12 стульев».