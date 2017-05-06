С 7 по 11 мая в Казани будет ограничено движение по ряду улиц

(Город Казань KZN.RU, 6 мая). В Казани, в связи с проведением праздничных мероприятий будет ограничено движение по ряду улиц.

С 15.00 1 мая до 23.00 11 мая:

местный проезд вблизи сквера им. Асгада Галимзянова.

7 мая с 18.00 до полуночи:

на площади Тысячелетия, в том числе по ул. Баумана, от ул. Профсоюзная до ул. Батурина;

по ул. Декабристов (от части Ленинской дамбы в сторону площади Тысячелетия);

по ул. Ташаяк (от ул. Московская до площади Тысячелетия);

по ул. Право-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского);

по ул. Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского).

С 1.00 7 мая до 23.00 10 мая:

по ул. Театральная (от ул. Большая Красная до ул. К. Маркса).

С 1.00 8 мая до 8.00 10 мая:

На площади Тысячелетия, в том числе по ул. Баумана, от ул. Профсоюзная до ул. Батурина.

С 18.00 8 мая до 1.00 10 мая:

по ул. Бондаренко (от пр. Ямашева до ул. Маршала Чуйкова в обоих направлениях);

по ул. Волгоградская (от ул. Бондаренко до ул. Короленко в обоих направлениях).

9 мая с 7.00 до 17.00:

на Кремлевской набережной;

по ул. Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. С. Хакима);

по ул. Декабристов (от ул. Комсомольская до площади Тысячелетия);

по ул. Ташаяк (от ул. Московская до площади Тысячелетия);

по ул. Право-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского);

по ул. Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского).

9 мая с 9.00 до 16.00:

по ул. К. Маркса (от ул. Горького до ул. Лобачевского);

по ул. Лобачевского (от ул. Большая Красная до ул. Кремлевская);

по ул. Кремлевская (от ул. Лобачевского до площади 1 Мая);

по ул. Толстого (от ул. Большая Красная до ул. М. Горького);

по ул. Муштари (от ул. Большая Красная до ул. М. Горького);

по ул. Гоголя (от ул. Большая Красная до ул. М. Горького);

по ул. Жуковского (от ул. Большая Красная до ул. М. Горького);

по ул. Пушкина (от ул. Большая Красная до ул. К. Маркса);

по ул. Театральная (от ул. Большая Красная до ул. Дзержинского).

9 мая с 16.00 до 23.00:

по пр. Ямашева (от ул. Мусина до ул. Короленко в обоих направлениях).

Госавтоинспекция Казани рекомендует жителям и гостям столицы Татарстана, желающим принять участие в праздничных мероприятиях, добираться до места проведения в пешем порядке или на общественном транспорте.

Участников дорожного движения просят с понимаем отнестись к временным изменениям в организации дорожного движения и заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.

Госавтоинспекция Казани напоминает водителям всех транспортных средств: приближаясь к местам ограничения движения, пешеходным переходам (особенно — к нерегулируемым), остановкам общественного транспорта, «точкам притяжения» населения, снижать скорость и быть готовыми к неожиданному выходу пешеходов на проезжую часть. Пешеходов, в свою очередь, также просят быть предельно внимательными и соблюдать правила перехода улиц.