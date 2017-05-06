На Хыдырлезе в Крыму испекли самый большой в мире чебурек

Как рассказал РИА Новости (Крым) повар Расим Шейхумеров, участвовавших в выпечке изделия, длина чебурека составила 2,55 м, ширина — 1,4 м.

По его словам, предыдущий мировой рекорд по самому большому чебуреку принадлежал Ялте Донецкой области, где было изготовлено изделие длиной 2,02 м и шириной 1,07 м. «Мы побили их рекорд, у нас 2,55 м на 1,4 м. Подготовка шла три дня», — отметил Шейхумеров.

Повар рассказал, что над изготовлением чебурека трудились 18 человек. «Фарша ушло 15 кг, 75 кг муки и 1,3 тонны растительного масла», — уточнил он.

При этом, добавил кулинар, понадобилось полтора дня на то, чтобы в огромном чане, где выпекался чебурек, довести до кипения масло. В то же время процесс раскатки теста и закладки мяса занял 40 минут, а самой выпечки — 2 минуты.

«То, что мы хотели, мы сделали: побили прежний рекорд. Мы счастливы!» — подытожил Шейхумеров.