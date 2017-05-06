Военные и техника: в Волгограде оттачивают мастерство перед Парадом Победы

В Волгограде парадные расчеты продолжают подготовку к главному событию мая — Дню Победы. Очередная — вторая по счету — репетиция Парада Победы состоялась на площади Павших Борцов вечером 5 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

На время репетиции парада движение в центре города было перекрыто. Пешие расчеты прошли по площади дважды.

Парад открыла рота барабанщиц Волгоградской академии МВД РФ. Они задавали ритм и темп все парадным расчетам, отбивая барабанную дробь. Затем на площадь ступил личный состав роты Почетного караула Волгоградского гарнизона.

Под мелодии военных лет чеканили шаг военнослужащие 20-й отдельной гвардейской Прикарпатско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова II степени мотострелковой бригады. Шествие продолжили воины-десантники, железнодорожники.

Перед трибуной прошли курсанты Волгоградской академии МВД РФ, личный состав войск Нацгвардии, ГУ МЧС РФ по Волгоградской области, управления ФСИН.

Примут участие в параде 9 мая и воспитанники Волгоградского казачьего кадетского корпуса имени Недорубова, участники регионального отделения патриотического движения Юнармии. Замкнули парадное шествие участники военно-патриотического клуба ДОСААФ РФ.

Теперь настал черёд военной техники. Гости и жители города смогли увидеть как образцы современных вооружений, такие как технику далеких 40-х. Колонну возглавил танк Второй мировой войны Т-34.

Демонстрировала военную технику общественная организация «Моторы Сталинграда». Выехали на площадь и автомобиль «Виллис», бронеавтомобили, ЗИС-5, советский легковой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-69.

Современная техника была представлена бронеавтомобилем Тигр, БМП-3, танком Т-90, БТР, системами залпового огня Торнадо.

Уже завтра, 7 мая, состоится генеральная репетиция парада Победы.