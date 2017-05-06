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14:39 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции запретили брать на работу слишком худых моделей

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Закон, запрещающий брать на работу моделей со слишком низким весом, вступил в силу во Франции, передает телерадиокорпорация Би-би-си

Источник: AP 2017

Девушкам необходимо будет предъявлять справку от доктора, подтверждающую, что их индекс массы тела находится в пределах нормы.

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По словам министра здравоохранения Франции Марисоль, данный закон направлен на борьбу с пищевыми расстройствами и стремлением к недостижимым идеалами красоты.

Кроме того, согласно закону, с 1 октября на всех обработанных фотографиях моделей в СМИ должна стоять маркировка «отретушированный снимок».

Работодателям, которые нарушат закон, может грозить штраф до 75 тысяч евро и тюремное заключение сроком до полугода.

Комментарии
1
Алексей
Дискриминация. Если человек хочет быть геем, лесбиянкой или худым, он имеет на это право. Отказ в приёме на работу по этим признакам нарушает права человека закреплённые в уставе ООН.
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