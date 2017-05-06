Во Франции запретили брать на работу слишком худых моделей

Девушкам необходимо будет предъявлять справку от доктора, подтверждающую, что их индекс массы тела находится в пределах нормы.

По словам министра здравоохранения Франции Марисоль, данный закон направлен на борьбу с пищевыми расстройствами и стремлением к недостижимым идеалами красоты.

Кроме того, согласно закону, с 1 октября на всех обработанных фотографиях моделей в СМИ должна стоять маркировка «отретушированный снимок».

Работодателям, которые нарушат закон, может грозить штраф до 75 тысяч евро и тюремное заключение сроком до полугода.