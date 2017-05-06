На маслоэкстракционном заводе в Кумертау введён цех экстракции

Летом 2016 года состоялся запуск первой очереди проекта — маслопрессового цеха производительностью 350 тонн подсолнечника в сутки. Кроме того, введены мощности для подработки, сушки и хранения семян подсолнечника вместительностью 65 тысяч тонн, создана транспортно-логистическая компания для перевозки сырья и готовой продукции.

Глава республики побывал в цехе экстракции, который сегодня фактически введён в эксплуатацию. Его запуск позволит предприятию выйти на проектную мощность.

Александр Махров, генеральный директор холдинга «Сигма», в состав которого входит завод, сообщил, что с 2014 года объём инвестиций составил более 4,5 млрд рублей. В ближайшее время планируется ввести цех рафинации и завершить строительство современного автоматизированного элеватора объёмом хранения 130 тысяч тонн. Через несколько месяцев будет запущена новая ТЭЦ, которая обеспечит электроэнергией необходимые производственные процессы как строящегося предприятия, так и чишминского подразделения холдинга.

Реализуемый инвестпроект предполагает создание более 600 рабочих мест. После выхода завода на полную мощность объём выпуска рафинированного масла составит 187,8 тысячи тонн, шрота — 172,8 тысячи тонн в год.

— Мы полностью удовлетворены работой в Башкортостане, — сказал руководитель холдинга. — Здесь мы приобрели большой опыт. Это лучший проект, который мне доводилось вести, с точки зрения участия республики, государственных органов.