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15:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фарид Мухаметшин: Татарстан внес свою лепту в Победу

В казанском парке Горького прошел митинг памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Цветы и гирлянды к Вечному огню и памятнику Неизвестному солдату в парке Горького в Казани возложили сегодня активисты молодежной Ассамблеи народов Татарстана и иностранные студенты из 20 стран мира. В акции, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принял участие Председатель Госсовета РТ, глава Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Через три дня по всей стране люди будут отмечать День Победы. Поздравляю вас всех с этим праздником, — сказал Фарид Мухаметшин на торжественном митинге. — Молодежь из поколения в поколение передает правду об этой исторической войне, в то время как некоторые псевдоисторики пытаются умалить роль наших вооруженных сил и воинов, сложивших свои головы ради нашего с вами светлого будущего».

Председатель Госсовета РТ напомнил, что из Татарстана на фронт было мобилизовано 700 тысяч человек. 350 тысяч из них, или каждый второй, остались на полях сражений. Кроме того, в военные годы жители республики производили технику, боеприпасы и одежду для фронта.

«Это были самые трудные годы, но республика внесла свою лепту в Победу. Более 200 тысяч жителей Татарстана — участников Великой Отечественной войны — вернулись с фронта с наградами и медалями. К сожалению, с каждым годом участников войны становится все меньше и меньше рядом с нами. Наша задача — оказать им внимание, поддержать и помочь», — отметил Фарид Мухаметшин.

После завершения официальной части митинга молодые представители национально-культурных диаспор прочитали стихи о войне на разных языках мира.

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