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15:15 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В период проведения праздничных мероприятий в Казани изменится схема движения пассажирского транспорта

По измененным маршрутам будет ходить ряд автобусов и троллейбусов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 6 мая). В Казани во время репетиции и прохождения парада Победы и шествия «Бессмертного полка» изменятся маршруты движения ряда автобусов и троллейбусов. По измененным маршрутам пассажирский транспорт будет ходить 7, 8 и 9 мая. Кроме того, будет ограничено движение транспортных средств по ряду улиц.

7 и 8 мая в связи с репетицией парада Победы с 18.00 изменится схема движения ряда автобусных маршрутов. Автобусные маршруты №№ 6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75, 98 будут следовать по улицам Право-Булачная — Чернышевского — Московская — Ташаяк — Саид-Галиева — Кировская дамба. В схемах данных маршрутов исключаются остановочные пункты ул. Чернышевского, Дворец Спорта, Энергетический университет, ТРК «Тандем». В этот же период троллейбусный маршрут № 2 будет закрыт.

9 мая во время проведения парада Победы и шествия «Бессмертного полка» троллейбусный маршрут № 2 будет закрыт на целый день, с 9.00 до 16.00 будет приостановлена работа троллейбусных маршрутов №№ 3, 5, 7, 8.

В связи с парадом Победы 9 мая изменится схема движения ряда автобусных маршрутов во время проведения мероприятия. Автобусные маршруты №№ 6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75, 98 будут следовать по улицам Право-Булачная — Чернышевского — Московская — Ташаяк — Саид-Галиева — Кировская дамба. Маршрут автобуса № 10а будет следовать по ул. Вишневского — ул. Островского — ул. Татарстан — ул. Г. Тукая, далее по маршруту. Автобусные маршруты №№ 30, 54, 63, 91 будут следовать по ул. Вишневского — ул. Островского — ул. Татарстан, далее по маршрутам.

В связи с прохождением «Бессмертного полка» от Центрального парка культуры и отдыха им. Горького по ул. К. Маркса с 12.30 до 16.00 9 мая изменятся маршруты автобусов №№ 22, 28, 83, 89. Они будут следовать по улицам Вишневского — Островского — Татарстан с исключением остановочных пунктов ул. Толстого, ул. Гоголя, пл. Свободы, Университет, Центральный стадион, Энергетический университет, ТРК «Тандем», КАИ.

Кроме того, 9 мая для вывоза жителей после праздничного салюта будет назначено 160 автобусов. Транспорт будет сосредоточен в 21.00 в следующих местах:
по ул. Лево-Булачная в направлении поселка Дербышки, Азино-1, Азино-2, РКБ;
Дворец спорта — ул. Московская в направлении Горки-1, Горки-2, поселок Мирный, поселок Старое Победилово;
на Набережной реки Казанка в направлении Кировского района;
по ул. Декабристов (ост."Энергоуниверситет) в направлении Авиастроительного, Московского, Ново-Савиновского районов;
по ул. Право-Булачная в направлении Авиастроительного, Московского, Ново-Савиновского районов.

С 6 по 8 мая городской пассажирский транспорт будет работать по графикам выходного дня, 9 мая — по графику рабочего дня с усилением работы метрополитена, сообщает Комитет по транспорту Казани. Кроме того, 9 мая будут назначены дополнительные маршруты общественного транспорта. Автобусы будут курсировать до городских кладбищ.

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