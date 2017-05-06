В Калининградской области задержали 16 чёрных копателей янтаря

Полицейские задержали в прибрежной зоне Балтийского моря 16 чёрных копателей янтаря. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Мужчины разделились на три группы и добывали ценную смолу с помощью лопат. «Земляные работы они вели с риском для жизни — на дне глубоких котлованов, вырытых в нарушение закона», — отметили в ведомстве.

В отношении каждого из нарушителей составили протокол по статье 7.5 КоАП РФ — «Самовольная добыча янтаря». Санкция предусматривает штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей.

Как отметили в полиции, среди задержанных оказались два чёрных копателя «со стажем». Мужчины не выплатили три штрафа на общую сумму 11 тысяч рулей. В настоящее время решается вопрос о привлечении их к ответственности. За подобное нарушение предусмотрен штраф, двукратный неуплаченному, административный арест на срок до 15 суток и до 50 часов обязательных работ.