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15:03 (мск), источник: РИА Новости

На проспекте Сахарова в Москве начался митинг

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Согласованный властями Москвы митинг «За Россию против произвола и репрессий» начался на проспекте Сахарова с получасовой задержкой, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Выступление организаторов акции, первоначально запланированное в субботу на 13.00 мск, началось на внутренней стороне проспекта Сахарова.

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Собравшиеся развернули несколько десятков флагов. На мероприятии присутствуют несколько сотен человек и большое количество журналистов. На данный момент инцидентов и нарушений общественного порядка не отмечается.

По словам организаторов, основной мотив акции — подведение итогов пяти лет, прошедших со времени событий 6 мая 2012 года на Болотной площади Москвы.

Ранее руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил, что власти города согласовали проведение акции 6 мая по альтернативному маршруту на проспекте Сахарова. Как заявил агентству один из организаторов мероприятия, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, оргкомитет акции 6 мая принял предложение властей Москвы.

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