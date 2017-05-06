На проспекте Сахарова в Москве начался митинг

Выступление организаторов акции, первоначально запланированное в субботу на 13.00 мск, началось на внутренней стороне проспекта Сахарова.

Собравшиеся развернули несколько десятков флагов. На мероприятии присутствуют несколько сотен человек и большое количество журналистов. На данный момент инцидентов и нарушений общественного порядка не отмечается.

По словам организаторов, основной мотив акции — подведение итогов пяти лет, прошедших со времени событий 6 мая 2012 года на Болотной площади Москвы.

Ранее руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил, что власти города согласовали проведение акции 6 мая по альтернативному маршруту на проспекте Сахарова. Как заявил агентству один из организаторов мероприятия, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, оргкомитет акции 6 мая принял предложение властей Москвы.