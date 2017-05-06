На стадионе «Лужники» появится 300 специальных мест для инвалидов

«При реконструкции была изменена геометрия стадиона и угол наклона трибун, что позволило увеличить вместимость арены с 79 до 81 тыс. зрителей. Также было создано 300 специальных мест для инвалидов», — рассказал он.

Хуснуллин также сообщил, что 2,5 тыс. мест на стадионе отведены для зоны прессы.

«В самом стадионе создан современный пресс-центр, где журналистам будет удобно работать и в дни чемпионата мира, и на других спортивных мероприятиях», — сказал заммэра.

Он подчеркнул, что основной сложностью проведения строительных работ на реконструкции стадиона являлась необходимость сохранения исторических стен с одной стороны и создание современной начинки стадиона — с другой стороны.