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17:24 (мск), источник: Вести Сочи

Парк Кубка конфедераций в Сочи может посетить любой желающий. ВИДЕО

На площади Южного мола сочинского морпорта 6 мая открылся парк Кубка конфедераций. В церемонии открытия приняли участие мэр Сочи Анатолий Пахомов и бывшие нападающие сборных России и Австралии Дмитрий Булыкин и Харри Кьюэлл. В парке насчитывается несколько десятков аттракционов.

Источник: Вести Сочи

Парк будет работать в течение двух дней. Вход и развлечения в нем бесплатны. Любители спорта смогут попрактиковаться в мастерстве ведения мяча с символом мундиаля — волком Забивакой. Попробуют пробить пенальти роботу-вратарю. Далее посетителям расскажут об истории турниров, предложат поиграть в настольный теннис.

Одно из главных украшений парка — главный трофей победителей Кубка конфедераций, с ним могут сфотографироваться все желающие.

«Город напоминает мне Австралию по климату. Надеюсь, игроки сборной Австралии после Кубка конфедераций в Сочи захотят провести тут отпуск», — отметил знаменитый футболист Харри Кьюэлл.

По прогнозам специалистов, Сочи во время Кубка конфедераций посетят около миллиона туристов. Летом на стадионе «Фишт» пройдут четыре из шестнадцати матчей международного турнира.

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