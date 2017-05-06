День Победы в Воронеже: «Костюм с орденами тяжелый, не донесу до парада»

Акция «Поздравь ветерана» прошла в Воронеже 4—5 мая . Волонтеры из различных вузов и студенческих объединений поздравили более 50 ветеранов города. Как рассказали ИА REGNUM организаторы, акция «Поздравь ветерана» проходит в рамках фестиваля «Историческая грамотность. Не дадим «переписать историю». Организаторы — воронежская общественная организация «Наша история» при поддержке движения «Волонтеры победы» и Российского военно-исторического общества. Главная цель акции — поздравить ветеранов и познакомить молодых людей с теми, кто защищал нашу родину в годы Великой Отечественной войны и трудился, чтобы приблизить Победу.

«Дети войны» и участники боевых действий услышали поздравления и получили небольшие подарки. Но самым важным для них оказалось внимание — ветераны не скрывали улыбок, а некоторые не смогли сдержать и слез. Корреспондент ИА REGNUM присоединился к группе волонтеров — студентов первого курса Воронежского государственного аграрного университета. Все они приехали в Воронеж из районов региона и для них эта первая акция, связанная с ветеранами. В своих поселках девушки участвовали и в других акциях. К примеру, Ксения Жукова — волонтер со стажем, еще будучи школьницей она несколько раз принимала участие в акции «Белый цветок» (региональная программа по сбору средств детям).

«Слишком большой для космонавта».

Первый адрес — Березовая роща. Здесь живет Алла Афанасьевна Книга, награжденная медалью за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны. Алла Афанасьевна встречает волонтеров, прогуливаясь в саду. На предложение присесть отвечает отказом, а вот на групповое фото с волонтерами — соглашается с удовольствием.

«Дела хорошо, здоровье немного подводит, но сколько лет-то уже, — с улыбкой говорит Алла Афанасьевна.

Задерживать волонтеров и рассказывать о себе Алла Афанасьевна не стала — обошлась общими словам. Волонтеры тоже не настаивали, главное правило — не спрашивать о войне, ведь это может причинить героям праздника боль.

Второй адрес — улица Ломоносова. Здесь волонтеров встречает бывший летчик-испытатель, ветеран Воронежского авиастроительного завода Виктор Константинович Грос.

«На парад, наверно, не пойду. Скорее всего, пойду на Левый берег — там соберутся все ветераны, а здесь пусть те, кто моложе, идут», — говорит Виктор Константинович.

Без чая из этого дома не отпускают — сказывается то, что жена ветерана — уроженка Средней Азии. На столе — мед, конфеты, восточные пиалы для чая, за столом — разговоры о прошлом и настоящем, под столом — любимец семьи кот Василий. Сам Виктор Константинович — активный пользователей современных гаджетов и даже снимает волонтеров на камеру телефона, чтобы «посмотреть и вспомнить».

Несмотря на то, что бывший летчик-испытатель в военных действиях в силу возраста не участвовал, война сильно повлияла на всю его дальнейшую жизнь.

«В меня закралась в свое время большая обида. Где-то в 43-ем году, мне было лет 10, зимой я на лыжах поехал, летит немецкий самолет. А в поле очень хорошо видно, когда по белому снегу идет человек. И вокруг меня начали пули падать. Мимо пролетел он, разворачивается, а я взял и закопался в снег и отполз. Самолет еще заход сделал — нет. Вот тогда я дал себе слово, что буду летчиком-испытателем», — рассказывает Виктор Константинович.

После — вечерняя школа, авиаклуб, а потом — училище, где учился с Юрием Гагариным. Виктор Константинович тоже хотел стать космонавтов, но оказался слишком высоким для такой профессии.

За свою жизнь Виктор Константинович сменил 14 мест жительства. 40 лет назад познакомился со своей женой, родился сын, который тоже стал военным. Пойти по стопам отца и стать летчиком ему помещал кризис — в 90-е годы лишний раз на самолете не потренируешься, топлива не хватало. Поэтому сын стал десантником — сейчас у него больше тысячи прыжков с парашютом. О сыне герой рассказывает много, но еще больше шутит над своей супругой. Она, впрочем, не уступает главе семьи.

«40 лет уже вместе», — говорит Виктор Константинович.

«Ну, у кого 40, а у меня год за два, так что 80», — смеется его жена Алла.

«Это ерунда. У меня год за три», — отвечает супруг.

Пятикилограммовый китель и вторая правнучка.

В доме капитана первого ранга в отставке Виктора Юлиановича Василевского волонтеров встречают с улыбкой — поводов много: и приятные поздравления, и приближающийся праздник, но главное — рождение второй правнучки.

Виктор Юлианович родился в Белоруссии, в 1941 году он закончил 10 классов, и сразу же был отправлен в артиллерийское училище, а после воевал, в том числе, и в Воронеже. После войны 16 лет прожил на Камчатке, а потом снова вернулся в Воронеж.

Первым делом при появлении гостей — надеть парадную форму. Из-за медалей она весит более 5 кг.

«Тужурка весит 5 кг. В этот раз даже 9 мая на парад не пойдет, болеет немного. Да и как теперь такую тяжесть нести на себе», — рассказывает жена Виктора Юлиановича.

Следующий адрес — улица Хользунова. Здесь живет Виктор Николаевич Данильченко — ветеран ФСПО, проработавший преподавателем полвека.

«По образованию я преподаватель, 50 лет проработал в технологическом вузе, преподавал органическую химию. В 49-ом году я окончил техникум. И там заболел, потому направили на работу в Севастополь, потом я Ялту, там лежал в больнице. После окончил школу рабочей молодежи, поступил в пединститут. После — работал в Суворовском училище. А после — технологический институт. А судьба такая — сейчас вот один остался. Спасибо, что пришли. В первый раз. Не болейте, главное, дорого сейчас это стоит», — рассказывает Виктор Николаевич.