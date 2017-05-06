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18:22 (мск), источник: ТАСС

Более 100 фур ожидают на КПП Литвы пропуска в Калининградскую область

Свободны переходы в Рамонишкяй и Ниде.

ВИЛЬНЮС, 6 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Водители более 100 грузовых автомобилей ожидают очереди на двух из четырех контрольно-пропускных пунктах на выезде из Литвы в Калининградскую область РФ. Об этом свидетельствуют постоянно обновляемые данные на сайте дирекции КПП при министерстве транспорта и коммуникаций балтийской республики.

На КПП в Кибартай въезда в Калининградскую область по состоянию на 14:00 мск ожидали экипажи 35 машин. По прогнозу ведомства, на пересечение границы им потребуется до четырех часов.

На КПП в Панемуне в это время в очереди стояли 70 фур. С учетом меньшей пропускной способности этого перехода на пропуск через границу здесь потребуется до 24 часов. Согласно регламенту дирекции, такое, как в Панемуне, скопление большегрузов оценивается как повышенный поток автомобилей.

Переходы в Рамонишкяй и Ниде свободны.

В текущем году значительные очереди на литовско-российских КПП стали образовываться с середины апреля. В выходные, когда водители завершают рейсы и стараются вернуться домой, они достигают максимальных размеров в пределах 90−100 машин.

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