Более 100 фур ожидают на КПП Литвы пропуска в Калининградскую область
Свободны переходы в Рамонишкяй и Ниде.
Свободны переходы в Рамонишкяй и Ниде.
ВИЛЬНЮС, 6 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Водители более 100 грузовых автомобилей ожидают очереди на двух из четырех
На КПП в Кибартай въезда в Калининградскую область по состоянию на 14:00 мск ожидали экипажи 35 машин. По прогнозу ведомства, на пересечение границы им потребуется до четырех часов.
На КПП в Панемуне в это время в очереди стояли 70 фур. С учетом меньшей пропускной способности этого перехода на пропуск через границу здесь потребуется до 24 часов. Согласно регламенту дирекции, такое, как в Панемуне, скопление большегрузов оценивается как повышенный поток автомобилей.
Переходы в Рамонишкяй и Ниде свободны.
В текущем году значительные очереди на