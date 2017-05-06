Spiegel: немецкие следователи обнаружили в одной из военных казарм атрибутику вермахта

БЕРЛИН, 6 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Немецкие следователи, занимающиеся прояснением скандала вокруг правого экстремиста — бывшего служащего вооруженных сил ФРГ Франко А., обнаружили в одной из казарм атрибутику вермахта (вооруженных сил нацистской Германии). Об этом в субботу сообщил журнал Der Spiegel.

Там же ими была обнаружена комната, где была развешана атрибутика вооруженных сил нацистской Германии

Там же ими была обнаружена комната, где была развешана атрибутика вооруженных сил нацистской Германии

В связи со скандалом из-за задержания в рядах Бундесвера правого экстремиста глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен распорядилась напрямую докладывать ей о проверках, которые были инициированы после случившегося.

Скандал стал достоянием общественности 27 апреля, когда была распространена информация о задержании 28-летнего военнослужащего Бундесвера (вооруженных сил ФРГ) Франко А. по подозрению в планировании теракта. Как отметили в прокуратуре, осенью 2015 года, то есть на пике миграционного кризиса, он пришел в центр приема беженцев, сказал, что приехал с Ближнего Востока, и подал заявку на получение убежища в Баварии. Его запрос был удовлетворен спустя некоторое время.

По одной из версий следствия, молодой человек придерживался правоэкстремистских взглядов и собирался совершить теракт, чтобы бросить тень на беженцев. По другой версии, молодой человек намеревался проникнуть на территорию центра для беженцев, в котором он был зарегистрирован, и устроить там стрельбу.