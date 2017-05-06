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16:00 (мск), источник: ТАСС

Spiegel: немецкие следователи обнаружили в одной из военных казарм атрибутику вермахта

По данным издания, в гарнизоне, расположенном в городе Донауэшинген, эксперты нашли витрину со стальными касками вермахта.

Источник: AP 2017

БЕРЛИН, 6 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Немецкие следователи, занимающиеся прояснением скандала вокруг правого экстремиста — бывшего служащего вооруженных сил ФРГ Франко А., обнаружили в одной из казарм атрибутику вермахта (вооруженных сил нацистской Германии). Об этом в субботу сообщил журнал Der Spiegel.

По данным издания, в гарнизоне, расположенном в городе Донауэшинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг), эксперты нашли витрину со стальными касками вермахта.

Там же ими была обнаружена комната, где была развешана атрибутика вооруженных сил нацистской Германии

Следователи сняли все на камеру и отослали запись в Министерство обороны, отметил Der Spiegel.

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В связи со скандалом из-за задержания в рядах Бундесвера правого экстремиста глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен распорядилась напрямую докладывать ей о проверках, которые были инициированы после случившегося.

Скандал стал достоянием общественности 27 апреля, когда была распространена информация о задержании 28-летнего военнослужащего Бундесвера (вооруженных сил ФРГ) Франко А. по подозрению в планировании теракта. Как отметили в прокуратуре, осенью 2015 года, то есть на пике миграционного кризиса, он пришел в центр приема беженцев, сказал, что приехал с Ближнего Востока, и подал заявку на получение убежища в Баварии. Его запрос был удовлетворен спустя некоторое время.

По одной из версий следствия, молодой человек придерживался правоэкстремистских взглядов и собирался совершить теракт, чтобы бросить тень на беженцев. По другой версии, молодой человек намеревался проникнуть на территорию центра для беженцев, в котором он был зарегистрирован, и устроить там стрельбу.

Комментарии
3
А Б
Из того изложения материала, каким оно было представлено в сообщении, многое не совсем выглядит логично. Получается, что бывший военнослужащий вооруженных сил ФРГ Франко А., осенью 2015 года, то есть на пике миграционного кризиса, пришел в центр приема беженцев и сказал, что приехал с Ближнего Востока. Возникает вопрос - почему специалисты центра не идентифицировали его личность. Получается, что его документы проверены не были и ему просто поверили на слово. Если это так, то это есть ни что иное, как вопиющая халатность в работе специалистов этого центра. Далее этот Франко А. подал заявку на получение убежища, для того, чтобы проникнуть на территорию центра для беженцев и устроить там стрельбу. Из сообщения следует, что только после получения такой информации личность Франко А. была идентифицирована, и только потом была осуществлена проверка казармы, в которой была обнаружена атрибутика вооруженных сил нацистской Германии. Исходя из этого, инцидент с Франко А. явился всего лишь поводом для проверки казармы. Очевидно, немецким властям следует провести проверку и других казарм.
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Супер Культурный
Всех фашистских гадов к стенке
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Владимир Пацак
А когда в истории было по другому? До очередного "А по сопатке?"
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