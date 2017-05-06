350 омичей написали «Тотальный диктант» на пятерки

Как ранее сообщал портал Om1.ru, 8 апреля жители России и еще 70 стран приняли участие в просветительской акции «Тотальный диктант». Всего проверить свои знания за партой или онлайн решились 200 234 человека, в том числе более 5700 омичей.

Из них 350 человек написали работы безошибочно, рассказал куратор акции в Омске Сергей Демченков. На днях их торжественно наградили.

Замечено, что рекордом диктанта этого года стало количество пятерок — число безошибочных работ выросло до 10% на фоне обычных 2−3%. Организаторы полагают, что участники стали лучше готовиться, к тому же в тексте диктанта почти не встретилось правил, которые бы выходили за рамки школьной программы.