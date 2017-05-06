В центре Москвы завершился оппозиционный митинг
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Акция оппозиции на проспекте Сахарова в центре Москвы в субботу днем завершилась.
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Акция оппозиции на проспекте Сахарова в центре Москвы в субботу днем завершилась.
Как передает корреспондент «Интерфакса», после выступления организаторов и приглашенных ими гостей со сцены официальная часть мероприятия окончилась.
В данный момент участники акции расходятся по направлению к ближайшим станциям метро.
Ранее в
Согласованная с властями акция под названием «За Россию против произвола и репрессий» была приурочена к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года.