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15:37 (мск), источник: Интерфакс

В центре Москвы завершился оппозиционный митинг

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Акция оппозиции на проспекте Сахарова в центре Москвы в субботу днем завершилась.

Источник: РИА "Новости"

Как передает корреспондент «Интерфакса», после выступления организаторов и приглашенных ими гостей со сцены официальная часть мероприятия окончилась.

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В данный момент участники акции расходятся по направлению к ближайшим станциям метро.

Ранее в пресс-службе столичного главка полиции сообщили «Интерфаксу», что в митинге участвовали порядка тысячи человек.

Согласованная с властями акция под названием «За Россию против произвола и репрессий» была приурочена к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года.

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