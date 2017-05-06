В центре Москвы завершился оппозиционный митинг

Как передает корреспондент «Интерфакса», после выступления организаторов и приглашенных ими гостей со сцены официальная часть мероприятия окончилась.

На проспекте Сахарова в Москве начался митинг

В данный момент участники акции расходятся по направлению к ближайшим станциям метро.

Ранее в пресс-службе столичного главка полиции сообщили «Интерфаксу», что в митинге участвовали порядка тысячи человек.

Согласованная с властями акция под названием «За Россию против произвола и репрессий» была приурочена к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года.