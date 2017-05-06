«Ночным волкам» в Исаакии освятили «колесницы» и пожелали «ангела в пути»

Источник: РИА Новости

В напутствие протоиерей Михаил Стрельников, совершивший «чин освящения колесниц», пожелал байкерам «ангела Божия в пути и не терять христианского чувства меры». Байкеры на литургии Несмотря на то, что петербургские байкеры открыли сезон ещё в конце апреля, участники клуба «Ночные волки» своё официальное открытие приурочили ко дню памяти великомученика Георгия Победоносца — 6 мая.

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Литургия в субботу прошла в левом приделе Исаакиевского собора, освящённом в честь святого благоверного великого князя Александра Невского. В начале литургии в 9 утра здесь было не более 30 человек, в основном женщины. Пара фоторепортёров сидела поблизости на скамейке. В четверть десятого к собору подъехала колонна примерно из 20 байкеров. Их приезда поджидала камера одного из телеканалов. В исповеди и причастии никто из байкеров не участвовал. Тем не менее, все они дождались окончания литургии, приложились ко кресту, как это полагается всем посетившим храм, а после остались на панихиду. Председатель паломнического отдела Санкт-Петербургской епархии Владимир Дервенев попросил Залдостанова написать для поминовения имена их погибших товарищей. О победе В интервью после панихиды Залдостанов напомнил, что именно 6 мая, когда отмечается память великомученика Георгия Победоносца, была окончательно разгромлена фашистская Германия. И именно на 6 мая в 1945 году выпала Пасха.

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По словам Залдостанова, «Георгий Победоносец воевал вместе с каждым “красным” героем, вселяя в них веру, потому что на войне не было атеистов». Победа в Великой Отечественной войне, по словам лидера «Ночных волков», это «единственное, что нас сейчас связывает с Западом». «С того момента, как Европа объявила о дехристианизации, у нас пути разошлись. И вокруг этой Победы собираются все здравомыслящие и порядочные люди», — заявил байкер. Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о нарастающих в России тенденциях отрицания советского прошлого и умалении роли Победы, лидер байкеров заявил, что «мы должны взять лучшее из всех эпох и не должны отрекаться ни от какого прошлого». «Мы имеем право на своё прошлое. Какое бы оно ни было, оно наше. С его победами, с его поражениями, с его ошибками, с его страданиями и с его великими достижениями, в центре которых стоит Победа. Она была в советском прошлом. Она не была в царской России. Уже только из-за этого мы не можем отрекаться от прошлого и умалять его. Это очевидные вещи. Как и тот факт, что сейчас обороноспособность наша зависит от этого прошлого. Спасибо, есть чем ответить. Поэтому нас до сих пор не раздавили и не смели в порошок», — сказал Залдостанов. О передаче Исаакия Один из вопросов журналистов байкеру касался планируемой передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви и критике этого решения.

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«Всегда, когда большие дела случаются, бесы хороводят. Неужели не понятно. Перед иконами надо лоб крестить, каяться, а не взирать на иконы как на музейные экспонаты. По-моему, это очевидно для любого не только верующего, но и здравомыслящего человека», — заявил лидер байкеров. В то же время Залдостанов заявил, что не хотел бы вникать в споры между музейщиками и РПЦ. «Это моя точка зрения. Я не хочу никого обижать или керосинить ситуацию. Это лишь моё мнение, которое я не скрываю», — сказал он. Судьба Исаакиевского собора взволновала общественность после того, как власти Санкт-Петербурга сообщили о его передаче РПЦ в безвозмездное пользование при сохранении музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Освящение мотоциклов По окончании церковных служб протоиерей Михаил Стрельников перед входом в собор совершил так называемый «чин освящения колесниц», в котором просил ниспослать Божье благословение на мотоциклы «Ночных волков», чтобы ездящие на них были хранимы и наставляемы Богом и совершали свой путь в мире и благополучии. От себя протоиерей Стрельников пожелал байкерам «ангела Божия в пути и не терять христианского чувства меры».

По словам пресс-секретаря байк-клуба «Ночные волки» Екатерины Кирилловой, мотоциклы освящаются перед началом каждого мотосезона