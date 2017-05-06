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16:50 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Двух нижегородцев накажут за съемки митинга с квадрокоптеров

Перед запуском беспилотников над населенными пунктами нужно получить разрешение органа местного самоуправления.

Двух нижегородцев, снимавших на видео с квадрокоптеров прошедший в марте 2017 года несанкционированный митинг, могут оштрафовать за нарушение правил использования воздушного пространства, сообщили в Нижегородской транспортной прокуратуре.

Установлено, что нижегородцы запустили над городом беспилотники DJI Phantom 4 PRO и DJI Phantom 3 PRO без соответствующего разрешения. В связи с этим прокуратура усмотрела признаки административного правонарушения — нарушения правил использования воздушного пространства. Материалы прокурорской проверки направили в Управление государственного авиационного надзора.

По закону, перед запуском беспилотников над населенными пунктами нужно получить разрешение органа местного самоуправления. Кроме того, владельцы таких летательных аппаратов должны представить план полета и получить разрешение на использование воздушного пространства в территориальном центре Госкорпорации по организации воздушного движения.

Кстати, беспилотники массой от 0,25 кг до 30 кг с 5 июля 2017 году нужно будет ставить на учет в соответствии с законом от 03.07.2016 № 291-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации».

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