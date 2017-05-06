Двух нижегородцев накажут за съемки митинга с квадрокоптеров

Двух нижегородцев, снимавших на видео с квадрокоптеров прошедший в марте 2017 года несанкционированный митинг, могут оштрафовать за нарушение правил использования воздушного пространства, сообщили в Нижегородской транспортной прокуратуре.

Установлено, что нижегородцы запустили над городом беспилотники DJI Phantom 4 PRO и DJI Phantom 3 PRO без соответствующего разрешения. В связи с этим прокуратура усмотрела признаки административного правонарушения — нарушения правил использования воздушного пространства. Материалы прокурорской проверки направили в Управление государственного авиационного надзора.

По закону, перед запуском беспилотников над населенными пунктами нужно получить разрешение органа местного самоуправления. Кроме того, владельцы таких летательных аппаратов должны представить план полета и получить разрешение на использование воздушного пространства в территориальном центре Госкорпорации по организации воздушного движения.