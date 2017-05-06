Прогноз погоды в Украине 7 мая: местами грозовые дожди
По всей Украине синоптики обещают солнечную погоду — без осадков, на западной и восточной Украине ожидается грозовые дожди.
По всей Украине синоптики обещают солнечную погоду — без осадков, на западной и восточной Украине ожидается грозовые дожди.
Температура воздуха днем в стране +25…+27 градусов; ночные показатели будут от +10 до +12. Ветер западного направления 3−8 м/с.
В центральных областях ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +25…+27, ночью +10…+12.
На севере Украины ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +24…+26, ночью +10…+12.
В городах восточной Украины ожидаются дожди с грозами. Температура днем +23…+25, ночью +8…+10.
В южных областях синоптики обещают без осадков. Температура днем +24…+26, ночью +11…+13.
В западной части местами ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха в регионе ожидается +18…+20, ночью +10…+12.