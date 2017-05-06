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16:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

МЧС предупредило об ухудшении погоды

Ухудшение погоды ожидается с 18 часов 6 мая до 18 часов 7 мая.

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»: с 18 часов 6 мая до 18 часов 7 мая местами по республике ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−20 метров в секунду (в Казани до 18 метров в секунду), сообщает ГУ МЧС России по РТ.

В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.
Если Вы, находясь на природе, заметили усиление ветра, следует принять меры, для того чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, велик риск не только попадания в них молний, но и того, что сильный ветер может ломать ветви деревьев, что может нанести Вам дополнительные повреждения.

Большинство дорожно-транспортных происшествий в данных условиях происходит с движущимся впереди транспортным средством. Целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Следует несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас.

Водителям следует уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин и соответствию ее сезону, вся оптика должна быть в рабочем состоянии:
начинать движение следует плавно, трогаться с места на низкой передаче на малых оборотах;.

двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках;.

при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается;.

следует выбирать путь для правых и левых колес с одинаковой поверхностью дороги;
разгон машины для переключения передачи производить только на прямых участках дороги;.

во избежание заноса не делать резких маневров, если автомобиль занесло при торможении, необходимо быстро ослабить торможение, и поворотом руля в сторону заноса выровнять автомобиль;
при необходимости включить аварийную световую сигнализацию;.

для остановки автомобиля снизить скорость движения, остановку производить на прямом и ровном участке дороги (при тумане не останавливаться на проезжей части).
В связи с прогнозируемыми погодными условиями существует вероятность возникновения заторов на автодорогах республики, особенно на аварийных участках, крутых спусках и подъемах.

Пешеходам рекомендуется:

надевать удобную, на устойчивом каблуке, нескользкую обувь;.

пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, помнить, что из-за скользкого дорожного покрытия и плохой видимости водителю требуется больше времени для остановки транспортного средства;.

не перебегать трассу перед движущимся транспортом;
использовать жилет повышенной видимости или световозвращающие элементы;.

двигаться только навстречу транспортному потоку;.

при падении травматологи советуют не выставлять руки перед собой, стараться упасть на бок, это позволит избежать сложных переломов.

В связи с прогнозируемыми метеоусловиями существует вероятность возникновения техногенных пожаров, связанных с несоблюдением правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и газового оборудования.

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