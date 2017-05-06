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16:47 (мск), источник: РИА Крым

Хыдырлез под Бахчисараем собрал около 40 тысяч гостей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости (Крым). Крымско-татарский национальный праздник Хыдырлез, который проходит на 25-м километре трассы Симферополь — Бахчисарай, посетили порядка 40 тыс гостей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе Государственного комитета по делам национальностей и депортированных граждан РК.

«Люди разбрелись: кто-то находится у детской площадки, кто-то кушает, кто-то принимает участие в соревнованиях… Около 40 тысяч человек участвуют сейчас в праздновании. Но, как говорится, еще не вечер, машины подъезжают, люди семьями приезжают», — отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Хыдырлез открылся утром концертной программой с участием крымско-татарских художественных коллективов. Праздник посетили глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Госдумы Руслан Бальбек, заместитель председателя Государственного совета РК Наталья Маленко, глава Госкомнаца Крыма Заур Смирнов, муфтий мусульман Крыма Эмирали хаджи Аблаев и другие.

В программе праздника — различные спортивные соревнования, в том числе турнир по национальной борьбе куреш, выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, презентация крымско-татарской кухни, прочее. Кроме того, на месте проведения Хыдырлеза работает детская площадка. Также здесь уже испекли самый большой в мире чебурек: его длина составила 2,55 м, ширина — 1,4 м.

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