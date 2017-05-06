Хыдырлез под Бахчисараем собрал около 40 тысяч гостей

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе Государственного комитета по делам национальностей и депортированных граждан РК.

«Люди разбрелись: кто-то находится у детской площадки, кто-то кушает, кто-то принимает участие в соревнованиях… Около 40 тысяч человек участвуют сейчас в праздновании. Но, как говорится, еще не вечер, машины подъезжают, люди семьями приезжают», — отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Хыдырлез открылся утром концертной программой с участием крымско-татарских художественных коллективов. Праздник посетили глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Госдумы Руслан Бальбек, заместитель председателя Государственного совета РК Наталья Маленко, глава Госкомнаца Крыма Заур Смирнов, муфтий мусульман Крыма Эмирали хаджи Аблаев и другие.