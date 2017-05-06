Центр Воронежа перекроют с 8 по 10 мая

Центр Воронежа перекроют в 20:00 понедельника, 8 мая. Ограничение связано с подготовкой ко Дню Победы и проведением праздничных мероприятий, сообщила пресс-служба мэрии. Проезд по центральным улицам и парковку на них запретят до 6:00 четверга, 10 мая. На этот период изменится маршрут городского транспорта.

Власти ограничат проезд по улицам Кирова, Платонова, площади Ленина, Университетской площади, улицам Дзержинского и Орджоникидзе (обе на участке от улицы Карла Маркса до улицы Плехановской), Плехановская (от Университетской площади до улицы Кольцовской). Движение запретят по проспекту Революции (от улицы Степана Разина до площади Ленина), Театральному проезду (от площади Ленина до улицы Пушкинская). На этих улицах также запретят парковку.

На следующий день, 9 мая, движение закроют по улице Софьи Перовской и Петровской набережной (от улицы Большая Стрелецкая до улицы Пятницкого), улицам Большая Стрелецкая (от Петровской набережной до улицы Станкевича), Станкевича (от Красноармейского переулка до улицы Платонова), Фридриха Энгельса (от улицы 9 Января до улицы Среднемосковская), Пушкинская и Никитинская (обе на участке от улицы Среднемосковской до улицы Плехановской). Ограничения будут действовать с 6:00 до полуночи.

На время праздничного салюта, с 21:00 до 23:00, власти запретят проезд автомобилистов по Чернавскому мосту и дамбе, а также улицам Степана Разина, Феоктистова (от проспекта Революции до улицы Фридриха Энгельса) и проспекту Революции (от улицы Кольцовская до улицы Степана Разина). С 21:30 по этим улицам перестанет ходить и пассажирский транспорт. Его движение возобновится через час.

Въезд в Воронежский центральный парк (от домов № 12 на улице Ленина, № 96 на Ипподромной и № 8а на улице Березовая Роща) запретят почти на сутки — с 8:00 9 мая до 6:00 10 мая. Парковку на Никитинской площади (пересечение улиц Карла Маркса, Пушкинской и проспекта Революции) и на участке улицы Плехановской (от улицы Кольцовской до площади Ленина) запретят на двое суток с 6:00 8 мая. А парковаться на четной стороне улицы Ипподромная от переулка Здоровья до дома № 68б нельзя будет с 12:00 до 20:00 вторника, 9 мая.

Движение автобусов в праздничные дни будет направлено:

— № 39 — с улицы 20 лет Октября по улице Кольцовская, площади Черняховского, улице Кольцовская (остановка «Вокзал Воронеж-1»); в обратном направлении — по улицам Кольцовская, 20 лет Октября, далее по маршруту;.

— № 88 — с улицы Ворошилова по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту, в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовская, 20 лет Октября, Ворошилова, далее по маршруту;.

— № 50, 88а — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовская, проспекту Революции, далее по маршрутам, в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовская, 20 лет Октября, Моисеева, далее по маршрутам;.

— № 37 — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовская, Плехановская, Московскому проспекту, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Плехановская по улицам Кольцовская, 20 лет Октября, Моисеева, далее по маршруту;.

— № 52 — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовская, 20 лет Октября, Ворошилова, далее по маршруту, в обратном направлении — с улицы Ворошилова по улицам Кольцовская, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршруту;.

— № 5 — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовская, проспекту Революции, далее по маршруту, в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовская, 20 лет Октября, далее по маршруту;.

— № 20 м, 70а, 70м — с улицы Ворошилова по улицам 20 лет Октября, Кольцовская, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршрутам, в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Кольцовсаяй, 20 лет Октября, Ворошилова, далее по маршрутам;.

— № 25а — с улицы 20 лет Октября по улице Кольцовская, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Кольцовская, 20 лет Октября, далее по маршруту;.

— № 3 — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовская, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Кольцовская, 20 лет Октября, далее по маршруту;.

— № 20 — с улицы Ворошилова по улицам Кольцовская, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршруту, в обратном направлении — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовская, 20 лет Октября, Ворошилова, далее по маршруту;.

— № 93 — с улицы 20 лет Октября по улице Кольцовская, далее по маршруту;.

— № 37а, 41, 79, 90 — с улицы Плехановская по улицам Кольцовская, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршрутам, в обратном направлении — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовская, Плехановская, далее по маршрутам;.

— № 115 — с улицы Свободы по улицам Кольцовская, Плехановская, далее по маршруту;.

— № 1кс — с улицы 20 лет Октября по улице Кольцовская, проспекту Революции, далее по маршруту;.

— № 1кв — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовская, 20 лет Октября, далее по маршруту;.

— № 49м — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Мира, площади Черняховского, улице Кольцовская, проспекту Революции, далее по маршруту;.

— № 104 — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршруту, в обратном направлении — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовская, 20 лет Октября, далее по маршруту;.

— № 64 — с улицы Плехановская по улице Кольцовская, площади Черняховского, улице Кольцовская (остановка «Вокзал Воронеж-1»), в обратном направлении — по улицам Кольцовская, Плехановская, далее по маршруту;.

— № 49б, 67а, 68, 76 — с улицы Плехановская по улице Кольцовская, площади Черняховского, в обратном направлении — с улицы Никитинской по улице Среднемосковская, Московскому проспекту, далее по маршрутам;.

— № 8, 58в — с улицы Плехановская по улицам Кольцовская, Феоктистова, далее по маршрутам, в обратном направлении — с улицы Никитинская по улице Среднемосковская, Московскому проспекту, далее по маршрутам;.

— № 9ка — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовская, Плехановская, далее по маршруту;.

— № 9кс — с улицы Плехановская по улице Кольцовская, проспекту Революции, далее по маршруту;.

-№ 49, 49а, 105, 125, 125а — с улицы 20 лет Октября по улицам Кольцовская, Плехановская, Московскому проспекту, далее по маршрутам, в обратном направлении — с улицы Плехановская по улицам Кольцовская, 20 лет Октября, далее по маршрутам;.

— № 5а, 69 т, 80 — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовская, Плехановская, Московскому проспекту, далее по маршрутам, в обратном направлении — с улицы Плехановская по улицам Кольцовская, 20 лет Октября, далее по маршрутам;.

— № 27 — с улицы Ворошилова по улицам 20 лет Октября, Кольцовская, Плехановская, Московскому проспекту, далее по маршруту, в обратном направлении — с улицы Плехановская по улицам Кольцовская, 20 лет Октября, Ворошилова, далее по маршрутам;.

— № 23к — с улицы 20 лет Октября по улицам Кольцовская, Плехановская, Московскому проспекту, далее по маршруту, в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовская, 20 лет Октября, далее по маршруту;.

— № 33к — с улицы Плехановская по улицам Кольцовская, 20 лет Октября, Моисеева, далее по маршруту, в обратном направлении — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовская, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршруту;.

— № 77к — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовская, 20 лет Октября, далее по маршруту.

Троллейбус № 7 проедет по Московскому проспекту до площади Заставы, далее — в обратном направлении. Движение троллейбуса № 8 будет направлено с улицы Степана Разина по улице Феоктистова до пересечения с улицами Мира и Фридриха Энгельса (круговое движение) и в обратном направлении.

Контекст.

Мэрия подготовила 18 акций ко Дню Победы. Помимо ежегодной акции «Бессмертный полк», воронежцев ждут концерты, фестиваль фаерщиков, квесты, выставки, дискотека. Кроме того, горожане смогут бесплатно посмотреть короткометражные фильмы о войне.

В день Победы-2017 по центру Воронежа проедут более 60 машин из Белгородской, Воронежской и Курской областей. В сводную механизированную колонну парадных расчетов вошли 152-мм орудия «Мста-Б», 120-мм самоходные минометные установки «Нона-СВК», новейшие тягачи «Медведь» и ракетный тактический комплекс «Точка-У». Колонна военной техники прибыла в Воронеж для участия в параде Победы в начале апреля.