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19:44 (мск), источник: Prokazan.ru

Артему Хохорину присвоено звание заслуженного сотрудника ОВД по РТ

Президент РТ Рустам Минниханов присвоил министру МВД республики Артему Хохорину звание Заслуженного сотрудника органов внутренних дел по РТ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Источник: Prokazan.ru

Как отметил президент РТ, Хохорин получил звание за безупречную службу в органах внутренних дел и вклад в укрепление законности.

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