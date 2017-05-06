Артему Хохорину присвоено звание заслуженного сотрудника ОВД по РТ
Президент РТ Рустам Минниханов присвоил министру МВД республики Артему Хохорину звание Заслуженного сотрудника органов внутренних дел по РТ. Об этом сообщает
Президент РТ Рустам Минниханов присвоил министру МВД республики Артему Хохорину звание Заслуженного сотрудника органов внутренних дел по РТ. Об этом сообщает
Как отметил президент РТ, Хохорин получил звание за безупречную службу в органах внутренних дел и вклад в укрепление законности.