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19:43 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Легкоатлетический забег объединил жителей Краснодара

В эстафете приняли участие свыше тысячи участников. Первыми на дистанцию вышли ветераны спорта.

В легкоатлетическом забеге в Краснодаре приняли участие сотни студентов и школьников. Эстафета «Спортсмены Кубани — в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» стартовала в 11.00 на Театральной площади.

Парад спортивных команд участников эстафеты приветствовали министр физической культуры и спорта Краснодарского края, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Людмила Чернова, председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко и заместитель главы Краснодара Сергей Лузинов. Организаторами эстафеты выступили краевое министерство по физической культуре и спорту и муниципалитеты региона. В эстафете приняли участие 30 высококвалифицированных судей.

Мероприятие объединило свыше тысячи участников, включая сборные команды общеобразовательных учреждений, команды организаций и предприятий, клубов, трудовых коллективов и представителей структурных подразделений администрации Краснодара.

Забег проводят перед Днем Победы в каждом муниципальном образовании Кубани. Первыми на дистанцию вышли ветераны спорта, за ними — школьники, далее — студенты краснодарских вузов и представители трудовых коллективов.

Ежегодно эстафета собирает активистов спортивного движения во всех городах и районах края, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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