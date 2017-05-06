Полицейский спас ежа, который немного заблудился

Младший сержант внутренней службы Александр Косарев из Ростовской области спас заблудившегося в Волгодонске ежа. О забавном инциденте сообщили в официальном Twitter сайта МВД.

Полицейский увидел ежа на автомобильной парковке. Животное находится в опасности, так как на него могут наехать машины, сотрудник полиции отнес его на безопасное расстояние в зоне зеленых насаждений. Об поступке добросердечного правоохранителя начальству рассказали коллеги.