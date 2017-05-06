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17:26 (мск), источник: Newtimes.kz

В Астане 7 мая изменятся схемы движения 15 автобусных маршрутов

В Астане на время проведения Военного парада с 06:00 до 15:00 будут ограничены и закрыты движения для транспорта. В связи с этим, будут изменены схемы движения 15 автобусных маршрутов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на акимат города.

Источник: Newtimes.kz

Маршрут № 2

От начального остановочного пункта «Ж/м Промышленный» до пересечения пр. Б. Момышулы — ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева — Б. Майлина — пр. Тәуелсіздік, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении — по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 3

От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения ул. Жирентаева — ул. Петрова без изменений, далее ул. Петрова — Сатпаева — налево на пр. Б. Момышулы — пр. М. Жумабаева — прямо до конечного остановочного пункта «ЖК «Сарайшык». В обратном направлении — по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 4

От начального остановочного пункта «Ж/м Коктал-2» до пересечения ул. Сатпаева — ул. Майлина без изменений, далее ул. Б. Майлина — пр. Тәуелсіздік — ул. Куйши Дина — налево на ул. К. Сатпаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении — по аналогичной схеме движения. Условный конечный пункт — «Улица Шарля де Голля» по пр. Тәуелсіздік.

Маршрут № 14

Временно переносится конечный остановочный пункт «Ж/к «Гранд Астана» по пр. Тәуелсіздік на «Ж/м «Караоткель» по ул. Акыртас.

Маршрут № 19

От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения ул. Сатпаева — ул. Майлина без изменений, далее прямо по ул. Майлина — пр. Тәуелсіздік — ул. Шарля де Голля — ул. Шалкыма — пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении — по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 21

От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения ул. Кунаева — пр. Мәңгілік Ел без изменений, далее налево на ул. Шалкыма — ул. Шарля де Голля — пр. Тәуелсіздік — ул. Майлина — пр. М. Жумабаева — прямо по ул. Жумабаева до конечного остановочного пункта «ЖК «Сарайшык». В обратном направлении — по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 26

От начального остановочного пункта «Астанаинерт» до пересечения ул. Петрова — ул. К. Сатпаева без изменений, далее прямо по ул. К. Сатпаева до конечного остановочного пункта «Ж/м «Караоткель». В обратном направлении — по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 29

От начального остановочного пункта «Ж/м Куйгенжар» до пересечения ул. Айнаколь — пр. М. Жумабаева без изменений, далее направо на пр. М. Жумабаева — ул. Майлина — пр. Тәуелсіздік — ул. Шарля де Голля — ул. Шалкыма — ул. Кунаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении — по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 32

Временно переносится конечный остановочный пункт «Улица Ж. Нажимеденова» по пр. Тәуелсіздік на «Дом министерств» по пр. Мәңгілік Ел. В обратном направлении — по пр. Мәңгілік Ел — ул. Достык, далее по существующей схеме движения.

Маршрут № 40

От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения пр. Тәуелсіздік — ул. Шарля де Голля без изменений, далее ул. Шарля де Голля — ул. Шалкыма — пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении — по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 61

От начального остановочного пункта «Теплотранзит» до пересечения пр. Тәуелсіздік — ул. Шарля де Голля без изменений, далее по ул. Шарля де Голля — ул. Шалкыма, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении — по аналогичной схеме движения.

Также в период проведения военного парада 7 мая с 06:00 до 15:00 будет ограничено и закрыто движение для транспорта.

В связи с этим будут изменены схемы движения 4 маршрутов:

Маршрут № 15

От начального остановочного пункта «Ж/м Железнодорожный» до пересечения пр. Б. Момышулы — ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева — ул. Б. Майлина — пр. Тәуелсіздік — ул. Шарля де Голля — ул. Шалкыма — пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении — по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 51

От начального остановочного пункта «Акм. областная больница № 2» до пересечения пр. Б. Момышулы — ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева — ул. Б. Майлина — пр. Тәуелсіздік — ул. Шарля де Голля — ул. Шалкыма — пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении — по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 56

От начального остановочного пункта «Ж/м Промышленный» до пересечения пр. Б. Момышулы — ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева — ул. Б. Майлина — пр. Тәуелсіздік — ул. Шарля де Голля — ул. Шалкыма — пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении — по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 101

От начального остановочного пункта «Акм. областная больница № 2» до пересечения пр. Б. Момышулы — ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева — ул. Б. Майлина — пр. Тәуелсіздік — ул. Шарля де Голля — ул. Шалкыма — пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении — по аналогичной схеме движения.

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