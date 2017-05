Дочь Баян Есентаевой: Я бы себе тоже не нравилась

Дочь Баян Есентаевой Айсауле Бакытбек порадовала поклонников новым фото в Instagram и недвусмысленной цитатой к нему.

На снимке девушка запечатлена в легком открытом платье без лямок с декольте.

«If I was you, I wouldn’t like me either», — подписала фото Айсауле. Это можно перевести как: «Будь я на вашем месте, я бы тоже себе не нравилась».