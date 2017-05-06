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17:17 (мск), источник: Nur.kz

Дочь Баян Есентаевой: Я бы себе тоже не нравилась

Айсауле Бакытбек выложила новое фото.

Дочь Баян Есентаевой Айсауле Бакытбек порадовала поклонников новым фото в Instagram и недвусмысленной цитатой к нему.

На снимке девушка запечатлена в легком открытом платье без лямок с декольте.

«If I was you, I wouldn’t like me either», — подписала фото Айсауле. Это можно перевести как: «Будь я на вашем месте, я бы тоже себе не нравилась».

Поклонники не преминули заметить, что юная звезда допустила ошибку, использовав не ту форму глагола to be. Согласно правилам английского языка, корректно было бы написать «If I were you».

Впрочем, скорей всего, девушка не сама придумала выражение, а использовала цитату из композиции «Views» американского исполнителя Дрейка.

Что ж, тексты рэперов блестящей грамматикой не отличаются, ну, а мы не станем придираться и лучше порадуемся за Айсауле, которой скоро исполнится 21 год.

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