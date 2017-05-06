В Ростове захоронили останки воинов, оборонявших рубежи города в 1941 году

«Среди найденных — экипаж дальнего бомбардировщика, который в октябре 1941 года в километре от строящегося музея на Самбекских высотах направил свой горящий самолет на колонну немецких танков. Также обнаружены останки курсантов Ростовских училищ, ополченцев, бойцов батальонов НКВД и пехотинцев кадровых частей Красной Армии. В этих местах они остановили продвижение первой танковой армии немецкого генерала фон Клейста», — уточнили в региональном правительстве.
Из 46 советских солдат удалось опознать шестерых человек, среди которых экипаж бомбардировщика — уроженец Полтавской области лейтенант Павел Лыхопий, уроженец Харьковской области старший сержант Алексей Нарижный, а также уроженец станицы Прохладная
Начало боевых действий на Дону и подготовка к сражениям за
Бои с 1-й танковой армией генерала Эвальда фон Клейста длились с 20 октября по 21 ноября 1941 года. Первое наступление на Ростов со стороны Таганрога продолжалось десять дней. В ходе отражения первого наступления немецкой армии советские солдаты также заставили отказаться от наступления по этому направлению танки и мотопехоту 3-го моторизованного корпуса генерала Эберхарда Августа фон Макензена. Немецкие захватчики после многочисленных попыток заняли
В начале октября 1941 года 31-я стрелковая дивизия направлена под Москву, однако в пути перенаправлена в
Война застала в Казахстане, а закончилась под Ростовом
Внук одного из защитников ростовских рубежей Петра Лопатина, призванного из Казахской ССР, Александр прибыл в Ростовскую область на церемонию захоронения советских солдат. Боец Красной армии Петр Лопатин был одним из шести опознанных воинов, захороненных на Аллее Героев в районе музейного комплекса «Самбекские высоты».
«Меня нашли через интернет, я был под сильным впечатлением, когда мне сообщили, что нашли моего деда. Я уже не ожидал, что
По словам Андрея Кудрякова, огромную помощь в поисках родственников погибших оказали поисковики с Украины и Казахстана, так как опознанные солдаты в основном были призваны на войну с территорий этих государств. Он добавил, что поисковики из разных регионов России в постоянном режиме обмениваются сведениями о найденных бойцах Красной Армии, оказывают друг другу помощь в поиске родственников участников войны.
Поиски продолжатся, пока семьи ждут своих героев
Поиски погибших во время Великой Отечественной войны солдат Красной Армии продолжатся до тех пор, пока родственники ждут своих героев, заявил журналистам руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков.
На «Миус-фронте» (территория боевых действий во время Великой Отечественной войны от Самбека (Ростовская область) до города Красный Луч (Луганская область, Украина) около 833 тысяч погибших. Раскопки будут продолжены до тех пор, пока родственники их ждут. Родственники всех, кого мы нашли, ждали своих героев даже спустя 70 лет. Пока в семьях ждут возвращения героев, до тех пор и будут продолжаться работы, — заверил Кудряков.
Он назвал историческим событием открытие Аллеи Героев в Ростовской области. По его словам, с сегодняшнего дня в районе ожесточенных боев рядом с поселком Самбек появилось место для захоронения солдат.
«Это историческое событие для Донской земли. Поисковики, ветераны Великой Отечественной войны более 20 лет просили найти место, чтобы хоронить на нем всех найденных погибших солдат, участвовавших в освобождении Ростовской области. Наконец сегодня мы заложим Аллею Героев. Первыми здесь будут захоронены настоящие герои, которые погибли в окрестностях этого места», — уточнил Кудряков.