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18:25 (мск), источник: РИА Новости

В Севастополе освятили первый в РФ храм святых мучеников Пересвета и Ослябя

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Обряд освящения первого в России храма святых преподобномучеников Александра Пересвета и Андрея Ослябя прошел в Севастополе, храм построен за счет пожертвований благотворителей и премиального фонда, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Святые воины-монахи Александр Пересвет и Андрей Ослябя принимали участие в Куликовской битве в 1380 году, когда русские одержали победу над войском Золотой Орды. Инициатором постройки храма выступил известный российский тележурналист, автор документального фильма «Крым. Путь на Родину» Андрей Кондрашов. Чин великого освящения в субботу провел митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. В мероприятии также приняли участие командующий Черноморским флотом Александр Витко и вице-губернатор Севастополя Вячеслав Гладков.

«Когда мы снимали фильм, то думали, что покажут его в эфире за два часа и все. А было огромное желание поучаствовать в каком-то созидательном деле, которое бы наглядно продемонстрировало, закрепило тот период “Русской весны”. Фильм оказался очень успешным, он победил в ряде конкурсов, у него сформировался премиальный фонд, который мы решили направить на постройку храма», — рассказал РИА Новости Кондрашов.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев, комментируя освящение собора, отметил, что не мог пропустить такое важное событие. «Мне кажется, очень важно, что появился новый храм именно здесь, на этой земле, где погибли зенитчики в 1942 году. Это место излучает особую энергию», — подчеркнул Киселев.

В работе над строительством культового сооружения активно участвовали друзья и знакомые Кондрашова. «Этот храм нарисовал на бумаге режиссер фильма “Крым. Путь на Родину” Сергей Краус, а воплотил его в жизнь архитектор Руслан Федотов. Потом к проекту стали присоединяться меценаты. “Нет” мы не услышали ни от кого», — рассказал тележурналист. Архитектор Федотов заявил, что строительство объекта велось ударными темпами — его возвели всего за 11 месяцев. «Изначально планировалось построить деревянный храм, но потом решили штукатурить. Очень активно работали над проектом храма с Сергеем Краусом, особенно фокусировались на деталях», — вспоминает он.

По словам Кондрашова, несмотря на то, что храм прилегает в воинской части, доступ к нему будет открыт для всех прихожан. В иконостасе храма отражен союз русского воинства и церкви — на нем можно найти и георгиевский крест, и георгиевскую ленту, которые не отходят от канонов церкви.

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