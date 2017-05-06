Московская полиция сообщила о семи задержанных на Болотной площади

Задержанные были доставлены в Отдел МВД России по району Хамовники.

«На троих граждан составлены протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ “Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования”, а с остальными проведена профилактическая беседа, после чего они были отпущены», — сообщили в полиции.

Ранее в субботу в Москве на проспекте Сахарова завершилась согласованная с властями акция под названием «За Россию против произвола и репрессий», которая была приурочена к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года.