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19:49 (мск), источник: РБК - Украина

Джамала вспомнила свое первое выступление на Евровидении

Победительница Евровидения Джамала, благодаря которой конкурс пожаловал в Киев, накануне официального открытия вспомнила свое первое выступление в полуфинале.

Видео она выложила в Instagram.

«Сегодня пересматривала конкурсантов Eurovision 2017 и вспомнила свое первое выступление на конкурсе. Страшно. Ответственно. Почетно. Грустно. Радостно. Очень страшно. Можно столько считать, что только я не чувствовала за эти три минуты. Спасибо вам за веру», — написала звезда.

Она также оставила пожелания для конкурсантов Евровидение 2017.

«Всем желаю получить наслаждение!» — пишет Джамала.

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