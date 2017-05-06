Джамала вспомнила свое первое выступление на Евровидении

Видео она выложила в Instagram.

«Сегодня пересматривала конкурсантов Eurovision 2017 и вспомнила свое первое выступление на конкурсе. Страшно. Ответственно. Почетно. Грустно. Радостно. Очень страшно. Можно столько считать, что только я не чувствовала за эти три минуты. Спасибо вам за веру», — написала звезда.

Она также оставила пожелания для конкурсантов Евровидение 2017.

«Всем желаю получить наслаждение!» — пишет Джамала.