Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Еще одна страна СНГ заявила об отказе от акции "Бессмертный полк"
Часть россиян предложили лишить пенсии
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
В ГД считают, что "нормальные люди" не поддержат "Смертный полк"
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
«Сармат» не даст США быстро начать и выиграть войну с РФ – СМИ
СМИ о причине отказа Трампа встречаться с Путиным
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
12Бал Met Gala 2017
14События недели в фотографиях
11Подготовка техники к Параду Победы
19:24 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов со школьниками посадил фруктовый сад

Врио губернатора Калининградской области во время посещения школы № 50 имени М. А. Булатова, высадил с учениками около сотни саженцев вишни и яблони.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в субботу, 6 мая.

«Будем каждый год закладывать небольшие сады. Мы можем высаживать их у школ, у домов культуры. Я думаю, это может стать хорошей традицией. Она стартует в Год экологии, но о внимании к окружающей среде важно не забывать в принципе», — прокомментировал Антон Алиханов.

Ранее Антон Алиханов вместе с врио вице-премьера региона Натальей Ищенко принял участие во Всероссийском экологическом субботнике. При этом весь собранный древесный мусор направили на корм бобрам, «чтобы они не валили деревья на плотины».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 В Калининграде на две недели закрывают проход через дамбу у Нижнего озера
Телеканал НВО работает над четырьмя спин-оффами "Игры престолов"
В Калининграде на две недели закрывают проход через дамбу у Нижнего озера
КНДР потребовала извинений от США за попытку покушения на власти
В «ЕР» подвергли критике идеи Кудрина по пенсионной реформе
Чехия разгромила команду Белоруссии на чемпионате мира по хоккею
РФ и США возобновят действие меморандума о полетах над Сирией
СМИ рассказали, как Юнкер разозлил Меркель после встречи с Мэй
Charlie Hebdo сделал карикатуру на Ле Пен и Макрона в виде собак
Немецкие следователи нашли в военной казарме атрибутику вермахта
Спорт
ЦСКА обыграл «Амкар» и вышел на второе место в чемпионате России Армейцы отстают от лидирующего столичного «Спартака» (26 игр) на семь очков
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь