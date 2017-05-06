Алиханов со школьниками посадил фруктовый сад
Врио губернатора Калининградской области во время посещения школы № 50 имени М. А. Булатова, высадил с учениками около сотни саженцев вишни и яблони.
Врио губернатора Калининградской области во время посещения школы № 50 имени М. А. Булатова, высадил с учениками около сотни саженцев вишни и яблони.
Об этом сообщили в
«Будем каждый год закладывать небольшие сады. Мы можем высаживать их у школ, у домов культуры. Я думаю, это может стать хорошей традицией. Она стартует в Год экологии, но о внимании к окружающей среде важно не забывать в принципе», — прокомментировал Антон Алиханов.
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