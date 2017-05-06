Алиханов со школьниками посадил фруктовый сад

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в субботу, 6 мая.

«Будем каждый год закладывать небольшие сады. Мы можем высаживать их у школ, у домов культуры. Я думаю, это может стать хорошей традицией. Она стартует в Год экологии, но о внимании к окружающей среде важно не забывать в принципе», — прокомментировал Антон Алиханов.