Евровидение-2017: ведущий может попасть в Книгу рекордов Гиннеса
Ведущий Евровидения-2017 Тимур Мирошниченко может попасть в книгу рекордов Гиннеса.
Ведущий Евровидения-2017 Тимур Мирошниченко может попасть в книгу рекордов Гиннеса.
«Один из ведущих Евровидения Тимур Мирошниченко может попасть в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку комментирует Евровидение уже 12 лет», — говорится в сообщении.
А в 2009 и 2013 годах Мирошниченко был ведущим Детского Евровидения во время проведения мероприятия в Киеве.
Ранее сообщалось, что это первый случай за всю историю песенного конкурса, когда Евровидение будут вести трое мужчин — Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.