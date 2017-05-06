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19:56 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Евровидение-2017: ведущий может попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Ведущий Евровидения-2017 Тимур Мирошниченко может попасть в книгу рекордов Гиннеса.

Источник: Telegraf.com.ua

«Один из ведущих Евровидения Тимур Мирошниченко может попасть в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку комментирует Евровидение уже 12 лет», — говорится в сообщении.

А в 2009 и 2013 годах Мирошниченко был ведущим Детского Евровидения во время проведения мероприятия в Киеве.

Ранее сообщалось, что это первый случай за всю историю песенного конкурса, когда Евровидение будут вести трое мужчин — Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.

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