Евровидение-2017: ведущий может попасть в Книгу рекордов Гиннеса

«Один из ведущих Евровидения Тимур Мирошниченко может попасть в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку комментирует Евровидение уже 12 лет», — говорится в сообщении.

А в 2009 и 2013 годах Мирошниченко был ведущим Детского Евровидения во время проведения мероприятия в Киеве.