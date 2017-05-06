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19:25 (мск), источник: Sputnik.by

Пограничники перестанут выдавать в ПП «Брест» пропуска физлизцам

Туристам в ГПК рекомендовали обращаться с заявлениями о выдаче соответствующих пропусков в пункты пропуска «Домачево» и «Песчатка».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Граждане, которые планируют попасть в Польшу с пропуском на право внеочередного въезда через пункт пропуска «Брест», не смогут получить с 10 мая пропуск в данном пункте, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

«Госпогранкомитетом в соответствии с действующим законодательством принято решение о приостановлении с 10 мая выдачи согласно административной процедуре пропусков физическим лицам в ПП «Брест», — сообщили в ГПК.

Там также уточнили, что эта мера была принята в связи с возникшей в пункте пропуска «Брест» обстановкой в рамках функционирования системы «электронной очереди». Кроме того, еще одним фактором стало большое количество заявлений для оформления пропусков на право внеочередного въезда.

Туристам в ГПК рекомендовали обращаться с заявлениями о выдаче соответствующих пропусков в пункты пропуска «Домачево» и «Песчатка», которые расположены близко от ПП «Брест».

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