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19:47 (мск), источник: РИА Новости

В РПЦ поддержали идею ограничить работу супермаркетов в воскресенье

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион поддержал инициативу рабочей группы Совета Федерации по ограничению работы супермаркетов в воскресенье.

Источник: Reuters

Соответствующее заявление иерарх сделал в эфире телеканала «Россия-24».

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«Может быть, одна из причин, почему так много семей у нас разрушается, в том, что у людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом», — сказал он.

Кроме того, священнослужитель отметил, что люди, работающие в крупных торговых сетях, лишены полноценного выходного. «Здесь встает вопрос о тех людях, которые работают в этих организациях. Ведь у них нет возможности в воскресенье пойти в храм, они лишаются возможности в воскресенье побыть со своей семьей. И вот этот круглосуточный конвейер, который действует без выходных в течение всей недели, превращает людей в роботов», — заявил митрополит.

Раннее зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский сообщил о том, что парламентарии разрабатывают законопроект, ограничивающий время работы супермаркетов в выходные дни.

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