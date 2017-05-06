В РПЦ поддержали идею ограничить работу супермаркетов в воскресенье

«Может быть, одна из причин, почему так много семей у нас разрушается, в том, что у людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом», — сказал он.

Кроме того, священнослужитель отметил, что люди, работающие в крупных торговых сетях, лишены полноценного выходного. «Здесь встает вопрос о тех людях, которые работают в этих организациях. Ведь у них нет возможности в воскресенье пойти в храм, они лишаются возможности в воскресенье побыть со своей семьей. И вот этот круглосуточный конвейер, который действует без выходных в течение всей недели, превращает людей в роботов», — заявил митрополит.