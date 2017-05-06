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19:47 (мск), источник: Om1.ru

После субботников в Омске до сих пор не вывезли собранный мусор

Мешки с мусором все еще «украшают» дворы и улицы.

22 апреля в Омске состоялся общегородской субботник, на который вышли тысячи горожан. Омичи собирали сухую траву, мусор и упаковывали в пакеты, которые затем должны были вывезти коммунальные службы и управляющие компании. Однако до сих в разных районах можно встретить складированные черные мешки. Причем не только на окраинных улицах, но и в центре.

Сообщения об этом постоянно появляются в местных пабликах: омичи беспокоятся, что весь труд будет напрасным, поскольку, пока собранный мусор вывезут, его растащат уличные животные, разнесет ветер. При этом в комментариях пользователи отмечают, что мэр Вячеслав Двораковский обещал, что мешки вывезти в течение трех дней после субботника.

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