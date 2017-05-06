После субботников в Омске до сих пор не вывезли собранный мусор

22 апреля в Омске состоялся общегородской субботник, на который вышли тысячи горожан. Омичи собирали сухую траву, мусор и упаковывали в пакеты, которые затем должны были вывезти коммунальные службы и управляющие компании. Однако до сих в разных районах можно встретить складированные черные мешки. Причем не только на окраинных улицах, но и в центре.