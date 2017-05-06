Стипендия мэра Москвы в Приднестровье нашла своих получателей
В Приднестровье распределили стипендию мэра Москвы, которая уже на протяжении десяти лет выдается самым лучшим и активным приднестровским студентам.
В Приднестровье распределили стипендию мэра Москвы, которая уже на протяжении десяти лет выдается самым лучшим и активным приднестровским студентам.
ТИРАСПОЛЬ, 6 мая — Sputnik, Ирина Ляхова. Одиннадцать студентов высших учебных заведений Приднестровья получат стипендию мэра Москвы. Список удостоившихся почетной стипендии утвердили на попечительском совете.
«Важно, что получают стипендию мэра Москвы самые обычные студенты, зачастую из неблагополучных и
Требования к кандидатам на стипендию, по словам Кохтаревой, несложные — отлфичная успеваемость, учеба на русском языке, участие в общественной жизни.
Существуют определенные квоты. Например, студентам Приднестровского госуниверситета как крупнейшего ВУЗа Приднестровья выделяется наиболее количество квот. Но за право получить материальную поддержку от мэра Москвы могут побороться и слушатели других высших учебных заведений. На сей раз ее удостоены, кроме студентов ПГУ, учащиеся Тираспольского юридического института, Института искусств, Московского института предпринимательства и права.
Как сказал один из стипендиатов Александр Граф, благодаря стипендии он может спокойно учиться и не беспокоиться о некоторых вещах,
Процедура получения стипендии также несложная. Студент обращается в свой ВУЗ, ученый совет рассматривает его запрос, выносит на попечительский совет ходатайство и рекомендацию. Стипендия выдается на семестр. Размер ее составляет 13 500 российских рублей.
Программа, реализуемая для