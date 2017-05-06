Стипендия мэра Москвы в Приднестровье нашла своих получателей

«Важно, что получают стипендию мэра Москвы самые обычные студенты, зачастую из неблагополучных и социально-незащищенных семей. Москва вроде так далеко — и в то же время так близко», — отметила в разговоре с корреспондентом Sputnik председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева.

Требования к кандидатам на стипендию, по словам Кохтаревой, несложные — отлфичная успеваемость, учеба на русском языке, участие в общественной жизни.

Существуют определенные квоты. Например, студентам Приднестровского госуниверситета как крупнейшего ВУЗа Приднестровья выделяется наиболее количество квот. Но за право получить материальную поддержку от мэра Москвы могут побороться и слушатели других высших учебных заведений. На сей раз ее удостоены, кроме студентов ПГУ, учащиеся Тираспольского юридического института, Института искусств, Московского института предпринимательства и права.

Как сказал один из стипендиатов Александр Граф, благодаря стипендии он может спокойно учиться и не беспокоиться о некоторых вещах, как-то покупка книг, дисков — всего того, что так необходимо для полноценной учебы. А кому-то стипендия позволила помочь своей семье. Юлиане Шойгу она помогла разрешить временные сложности в семье с отсутствием работы и проблемами со здоровьем, а Юлии Сафоновой обеспечить маленького ребенка, которого она растит без мужа.

Процедура получения стипендии также несложная. Студент обращается в свой ВУЗ, ученый совет рассматривает его запрос, выносит на попечительский совет ходатайство и рекомендацию. Стипендия выдается на семестр. Размер ее составляет 13 500 российских рублей.