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20:31 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СБУ не запрещала въезд в Украину лидеру группы «Ленинград» Шнуру

Согласно документу СБУ, по состоянию на 5 мая 2017 года решение о запрете въезда лидеру российской группы «Ленинград» Сергею Шнурову Службой безопасности не принималось.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Службе безопасности Украины заявили, что лидеру российской группы «Ленинград» Сергею Шнурову, по прозвищу Шнур, не запрещен въезд на территорию страны.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос «Апострофа».

«По состоянию на 05.05.2017 решение о запрете въезда указанной особе Службой безопасности не принималось», — говорится в документе.

Ранее лидер популярной группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил, что спокойно отнесется к тому, что его могут не впустить в Украину.

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