СБУ не запрещала въезд в Украину лидеру группы «Ленинград» Шнуру
Согласно документу СБУ, по состоянию на 5 мая 2017 года решение о запрете въезда лидеру российской группы «Ленинград» Сергею Шнурову Службой безопасности не принималось.
Согласно документу СБУ, по состоянию на 5 мая 2017 года решение о запрете въезда лидеру российской группы «Ленинград» Сергею Шнурову Службой безопасности не принималось.
КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Службе безопасности Украины заявили, что лидеру российской группы «Ленинград» Сергею Шнурову, по прозвищу Шнур, не запрещен въезд на территорию страны.
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос «Апострофа».
«По состоянию на
Ранее лидер популярной группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил, что спокойно отнесется к тому, что его могут не впустить в Украину.