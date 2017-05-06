Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
Еще одна страна СНГ заявила об отказе от акции "Бессмертный полк"
Полина Гагарина назвала дочь редким именем
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
В ГД считают, что "нормальные люди" не поддержат "Смертный полк"
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
«Сармат» не даст США быстро начать и выиграть войну с РФ – СМИ
СМИ о причине отказа Трампа встречаться с Путиным
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Бал Met Gala 2017
14События недели в фотографиях
9Юбилей Корейской народной армии
21:13 (мск), источник: ТАСС

Старейший альпинист мира умер при попытке вновь покорить Эверест в возрасте 86 лет

Непалец Мин Бахадур Шерхан скончался в лагере на склоне горы от сердечного приступа.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Старейший в мире альпинист непалец Мин Бахадур Шерхан скончался 6 мая от сердечного приступа при попытке вновь подняться на Эверест и стать самым возрастным покорителем этой вершины. Об этом сообщил генеральный директор департамента туризма Непала Динеш Бхаттарай.

«Шерхан скончался в базовом лагере на склоне Эвереста сегодня от сердечного приступа, — сообщил чиновник. — Его тело вертолетом завтра будет доставлено в Катманду для проведения экспертизы».

Знаменитый непальский скалолаз в числе 317 альпинистов, получивших в этом году лицензии на восхождение, прибыл в конце апреля в базовый лагерь на склоне Эвереста.

Он проходил акклиматизацию, чтобы попытаться вернуть титул старейшего покорителя самого высокого пика Земли

Шерхан уже был обладателем этого титула после восхождения в 2008 году, когда ему исполнилось 76 лет, однако спустя пять лет его рекорд побил 80-летний японский альпинист Юичиро Миура.

«Шерхан стремился восстановить свой титул и закрепить первенство, утраченное в 2013 году, — заявил президент Ассоциации альпинизма Непала Анг Церинг Шерпа. — Он был в отличной форме, тренировался каждый день и сохранил прежнюю выносливость, ежедневно проходя по 14−15 км по сложному рельефу». Как отметил Шерпа, все коллеги «тяжело переживают гибель старейшего восходителя Непала, который стремился сохранить пальму первенства за своей родиной».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Центр по примирению сообщил о постановочных съемках последствий обстрелов в Сирии
КНДР потребовала извинений от США за попытку покушения на власти
В «ЕР» подвергли критике идеи Кудрина по пенсионной реформе
Сборная Чехии одержала крупную победу в матче ЧМ (видео)
Олланд: взлом переписки штаба Макрона не останется без ответа
СМИ рассказали, как Юнкер разозлил Меркель после встречи с Мэй
«Спартак» выиграл у «Томи» благодаря голу Промеса с пенальти
Немецкие следователи нашли в военной казарме атрибутику вермахта
Спорт
ЦСКА обыграл «Амкар» и вышел на второе место в чемпионате России Армейцы отстают от лидирующего столичного «Спартака» (26 игр) на семь очков
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь