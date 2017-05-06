Старейший альпинист мира умер при попытке вновь покорить Эверест в возрасте 86 лет
Непалец Мин Бахадур Шерхан скончался в лагере на склоне горы от сердечного приступа.
Непалец Мин Бахадур Шерхан скончался в лагере на склоне горы от сердечного приступа.
«Шерхан скончался в базовом лагере на склоне Эвереста сегодня от сердечного приступа, — сообщил чиновник. — Его тело вертолетом завтра будет доставлено в Катманду для проведения экспертизы».
Знаменитый непальский скалолаз в числе 317 альпинистов, получивших в этом году лицензии на восхождение, прибыл в конце апреля в базовый лагерь на склоне Эвереста.
Шерхан уже был обладателем этого титула после восхождения в 2008 году, когда ему исполнилось 76 лет, однако спустя пять лет его рекорд побил 80-летний японский альпинист Юичиро Миура.
«Шерхан стремился восстановить свой титул и закрепить первенство, утраченное в 2013 году, — заявил президент Ассоциации альпинизма Непала Анг Церинг Шерпа. — Он был в отличной форме, тренировался каждый день и сохранил прежнюю выносливость, ежедневно проходя по 14−15 км по сложному рельефу». Как отметил Шерпа, все коллеги «тяжело переживают гибель старейшего восходителя Непала, который стремился сохранить пальму первенства за своей родиной».